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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Мін'юст: уже є експертні висновки про 22 млрд грн збитків від агресії рф, це є початком для доведення російських злочинів в міжнародних судах

Київ • УНН

 • 22920 перегляди

Судові експерти дійшли висновку, що збитки, завдані російською агресією в Україні, перевищують 22 мільярди гривень, що стало початком масштабних зусиль з доведення російських злочинів в міжнародних судах.

Мін'юст: уже є експертні висновки про 22 млрд грн збитків від агресії рф, це є початком для доведення російських злочинів в міжнародних судах

Судові експерти дійшли висновків щодо збитків від агресії рф на понад 22 млрд грн, що є початком масштабної роботи із доведення в міжнародних судах російських злочинів в Україні, повідомили у вівторок у Міністерстві юстиції, пише УНН.

Деталі

"Судові експерти Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Міністерства юстиції України встановили збитків, завданих внаслідок збройної агресії рф, на 22 138 000 000 грн", - ідеться у повідомленні.

Дослідження, як вказано, проводилися у Києві, Київській, Донецькій, Луганській та Харківській областях з початку 2023 року.

Експертні висновки щодо збитків агресії рф на понад 22 млрд гривень є вдалим  початком масштабної роботи із доведення в міжнародних судах російських злочинів в Україні

- заявив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко. 

З його слів, аналогічна робота ведеться у всіх регіонах, що зазнали руйнувань. "Окрім закордонної юрисдикції, висновки експертних установ успішно використовуються як докази і у юрисдикційних органах України", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо

За словами експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, агресія російської федерації проти України станом на сьогодні вже призвела до неймовірно серйозних економічних збитків, які оцінюються десятками мільярдів доларів.

"На даний час у КНДІСЕ проводяться комплексні експертизи, які допомагають встановити всі обставини справ. Спільна робота військових експертів, експертів-економістів та експертів у галузі інженерно-технічних і товарознавчих видів досліджень надає можливість отримання висновків щодо типу руйнувань, ідентифікації зброї, причинно-наслідкового зв'язку між подією та пошкодженням майна, вартості його відновлення тощо, і як результат, підвести підсумки у вигляді понесених підприємством збитків", - розповіли у КНДІСЕ.

Збитки та втрати в енергетиці внаслідок вторгнення рф перевищили 56 млрд дол. - KSE11.06.24, 16:55 • 20195 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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