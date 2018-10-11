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Минобороны: на арсенале под Ичней ночью участились взрывы

Минобороны: на арсенале под Ичней ночью участились взрывы

Киев  •  УНН

 • 13015 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В связи с перепадом температуры ночью на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"На технической территории 6-го арсенала в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2-х площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью. Отметим, что после 5 утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад", - сообщили в оборонном ведомстве.

На территории арсенала сегодня утром, как отмечается, уже работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сбросами воды гасит их.

На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины разграждения.

Накануне вечером в Генштабе отчитывались, что пожар на территории 6-го арсенала ликвидирован в полном объеме.

Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.

Украинские Национальные Новости

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