Минобороны: на арсенале под Ичней ночью участились взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В связи с перепадом температуры ночью на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на двух площадках, где происходило тление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"На технической территории 6-го арсенала в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2-х площадках, где происходило тление, в связи с перепадом температуры ночью. Отметим, что после 5 утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад", - сообщили в оборонном ведомстве.
На территории арсенала сегодня утром, как отмечается, уже работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сбросами воды гасит их.
На технической территории работают девять пожарных танков и три инженерных машины разграждения.
Накануне вечером в Генштабе отчитывались, что пожар на территории 6-го арсенала ликвидирован в полном объеме.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.