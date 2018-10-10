Міноборони: Пожежу на території складу боєприпасів на Чернігівщині ліквідовано

“Станом на 21-00, залишаються поодинокі вибухи на двох тліючих майданчиках з періодичністю 1-2 вибухи на годину, які не несуть загрози населеним пунктам, розташованим поблизу арсеналу”, — повідомив начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України полковник Олексій Чернобай.

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За його словами, підрозділи ЗСУ спільно з ДСНС виконують заходи по ліквідації осередків задимлення та тління.

Наразі групи розмінування здійснюють зачистку від вибухонебезпечних предметів адміністративної території, а також території поблизу арсеналу. Підрозділами ВСП ЗС України та Національноі поліції здійснюється надійна охорона навколо технічної території арсеналу.

“Здійснюються заходи щодо налагодження повсякденної діяльності Арсеналу та подальшої ліквідації наслідків надзвичайної події”, — повідомив Чернобай.

Нагадаємо, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали понад 12,5 тисяч людей. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту. О 8 ранку Генеральний штаб ЗСУ заявив про відсутність постраждалих і поранених унаслідок вибухів на складі боєприпасів поблизу селища Дружба Чернігівської області.