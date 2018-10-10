Минобороны: Пожар на территории склада боеприпасов в Черниговской области ликвидирован
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Министерстве обороны утверждают, что пожар на территории 6-го Арсенала ВСУ, который расположен вблизи города Ичня Черниговской области, ликвидирован в полном объеме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского оборонного ведомства.
"По состоянию на 21-00, остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - сообщил начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны Украины полковник Алексей Чернобай.
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По его словам, подразделения ВСУ совместно с ДСНС выполняют мероприятия по ликвидации очагов задымления и тления.
Сейчас группы разминирования осуществляют зачистку от взрывоопасных предметов административной территории, а также территории вблизи арсенала. Подразделениями ВСП ВС Украины и национально- полиции осуществляется надежная охрана вокруг технической территории арсенала.
"Осуществляются меры по налаживанию повседневной деятельности Арсенала и последующей ликвидации последствий чрезвычайного происшествия", - сообщил Чернобай.
Напомним, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали более 12,5 тысяч человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. В 8 утра Генеральный штаб ВСУ заявил об отсутствии пострадавших и раненых в результате взрывов на складе боеприпасов близ поселка Дружба Черниговской области.