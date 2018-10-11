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Міноборони: на арсеналі під Ічнею вночі почастішали вибухи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У зв’язку з перепадом температури вночі на технічній території 6-го арсеналу Міністерства оборони спостерігалося збільшення інтенсивності вибухів на двох майданчиках, де відбувалося тління. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони.

"На технічній території 6-го арсеналу протягом цієї ночі спостерігалося збільшення інтенсивності вибухів на 2-х майданчиках, де відбувалося тління, у зв’язку з перепадом температури вночі. Зазначимо, що після 5-ї ранку інтенсивність вибухів на цих майданчиках значно пішла на спад", - повідомили в оборонному відомстві.

На території арсеналу сьогодні зранку, як зазначається, уже працює аеророзвідка, яка виявляє осередки тління, а авіація Державної служби надзвичайних ситуацій України скидами води гасить їх.

На технічній території працюють дев’ять пожежних танків та три інженерних машини розгородження. 

Напередодні ввечері у Генштабі звітували, що пожежу на території 6-го арсеналу ліквідовано в повному обсязі.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.

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