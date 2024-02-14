Министра обороны США выписали из больницы

Министра обороны США Ллойда Остина выписали из больницы и он уже приступил к своим полноценным обязанностям, сообщает Министерство обороны США, передает УНН. Отмечается, что после консультации с медицинским персоналом министра Остина выпустили из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида сегодня примерно в 15:30 по местному времени.

Детали

По совету врачей министр Остин восстановится и будет выполнять свои обязанности дистанционно из дома в течение определенного периода, а затем вернется к работе в Пентагоне позже на этой неделе.

Он имеет полный доступ к несекретным и секретным системам связи, необходимых для выполнения своих обязанностей.

Остин вернется на работу после госпитализации из-за проблем с мочевым пузырем.

Ранее он держал в тайне от президента Байдена и госпитализацию, и рак. Ему придется объяснить это Конгрессу в конце февраля.

Глава Пентагона Остин, которого накануне госпитализировали, примет участие заседании "Рамштайн"