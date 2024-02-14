Министра обороны США выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из больницы после лечения проблем с мочевым пузырем и вернется к работе в Пентагоне позже на этой неделе, восстанавливаясь дистанционно из дома.
Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины
Министр Кубраков встретился с представителями Банка развития Совета Европы, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, чтобы обсудить вопросы финансирования проектов по восстановлению жилья, инфраструктуры и транспорта в Украине.
Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку
Хуан Гонсалес, главный советник Байдена по вопросам Латинской Америки, уходит в отставку, что может осложнить усилия США в переговорах по демократическим реформам в Венесуэле в обмен на ослабление санкций.
Йоко Оно презентовала интерактивную выставку в лондонском Tate Modern
Йоко Оно представляет интерактивную ретроспективу своей 70-летней карьеры. В лондонском Тейт Модерн выставка художницы и активистки будет доступна с пятницы 15 февраля. На ней мастерица представит работы собранные за ее 70-летнюю карьеру. В частности, обещают выставить и работы, сделанные с Битлами.
Правительство реорганизовало два научных института
Кабинет Министров Украины одобрил слияние Института физической оптики с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Научно-исследовательского института украиноведения с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко с целью оптимизации научных учреждений.
Спикер Джонсон не будет выносить на голосование законопроект о помощи Украине - СМИ
Спикер Джонсон заявил, что не будет проводить голосование по законопроекту о помощи Украине, поскольку Палата представителей сосредоточена на соблюдении сроков выделения ассигнований.
В Херсоне взрывы, россияне обстреливают город из различного вооружения
Херсон массово обстреливается отступающими российскими войсками из различных видов оружия, в городе слышны взрывы от вражеских обстрелов, сообщает глава городской военной администрации.
Полмиллиона бизнесов украинцы открыли через "Дію" - Федоров
С мая 2021 года более полумиллиона новых бизнесов было открыто автоматически через украинское приложение "Дія", 52% из них начали женщины.
В Раде зарегистрировали законопроект о новых доплатах и льготах военным
Законопроект предлагает дополнительные выплаты и льготы для украинских военнослужащих, чтобы мотивировать их к длительной службе и построению профессиональной армии.
В Турции из-за обвала на золотом руднике под землей оказались девять шахтеров
В турецкой провинции Эрзинджан произошел обвал на золотодобывающей шахте, под завалами оказались 9 рабочих, что повлекло поисково-спасательную операцию.