Міністра оборони США виписали з лікарні
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін був виписаний з лікарні після лікування проблем з сечовим міхуром і повернеться до роботи в Пентагоні пізніше цього тижня, відновлюючись дистанційно з дому.
Міністра оборони США Ллойда Остіна виписали з лікарні і він вже приступ до своїх повноцінних обов'язків, повідомляє Міністерство оборони США, передає УНН. Зазначається, що після консультації з медичним персоналом міністра Остіна випустили з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда сьогодні приблизно о 15:30 за місцевим часом.
Деталі
За порадою лікарів міністр Остін відновиться і виконуватиме свої обов’язки дистанційно з дому протягом певного періоду, а потім повернеться до роботи в Пентагоні пізніше цього тижня.
Він має повний доступ до несекретних і секретних систем зв'язку, необхідних для виконання своїх обов'язків.
Остін повернеться на роботу після госпіталізації через проблеми з сечовим міхуром.
Раніше він тримав у таємниці від президента Байдена і госпіталізацію, і рак. Йому доведеться пояснити це Конгресу наприкінці лютого.
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