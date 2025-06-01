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Министр обороны Литвы обвинила россию в "высмеивании" США и призвала к военному сдерживанию

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Довиле Шакалиене заявила, что рф не уважает мирные усилия США и продолжает наступление в Украине. Она считает, что единственный способ остановить агрессора – это военное сдерживание.

Министр обороны Литвы обвинила россию в "высмеивании" США и призвала к военному сдерживанию

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене обвинила российские власти в "высмеивании" правительства США на фоне новых усилий по мирным переговорам. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Детали

По моему мнению, они уже выставили американское правительство в дураках, продемонстрировав, что не уважают никаких усилий по достижению соглашения 

- заявила Шакалене.

Она добавила, что США не оказывали на рф давления с целью заставить ее пойти на уступки или прекратить военную кампанию против украинского гражданского населения.

С другой стороны, почему они должны останавливаться? Они превратили свою экономику в военную экономику

- заявила министр.

Сообщается, Сакалене считает, что россия не имеет стимулов прекращать свою кампанию в Украине еще и из-за ее "империалистических" амбиций в Европе, которые, по мнению министра, еще больше укрепятся из-за сотрудничества кремля с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

российская военная промышленность действительно набирает мощности. И на Украине они продолжают наступать. Почему они должны останавливаться?

- подчеркнул глава Минобороны Литвы.

По информации, министр отвечала на вопрос о первой неудачной попытке мирных переговоров в Турции, когда путин отказался появиться и отправил делегацию во главе с помощником президента владимиром мединским на встречу со своим украинским коллегой.

Германия увеличивает численность своей танковой бригады в Литве для сдерживания россии - Bloomberg22.05.25, 18:00 • 2736 просмотров

Соответственно, для второго раунда переговоров Зеленский объяснил президенту Турции Эрдогану, что он готов появиться в Стамбуле только в том случае, если это сделает и путин.

Сакалене назвала усилия по прекращению войны "обоснованными", однако, по ее мнению, в конечном итоге единственный способ положить ей конец - это военное сдерживание.

Я думаю, что усилия США по прекращению войны полезны. Посмотрим, чем это закончится, но, по моему мнению, в конечном итоге единственным эффективным средством станет возрождение украинской армии и наращивание военной мощи в Европе. Это единственный сдерживающий фактор, который понимает россия

- повторила министр.

россия шпионит за немецкой бригадой, которая дислоцируется в Литве - Spiegel16.05.25, 20:03 • 2963 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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