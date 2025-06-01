Міністр оборони Литви звинуватила росію у “висміюванні” США і закликала до військового стримування

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене звинуватила російську владу у "висміюванні" уряду США на тлі нових зусиль щодо мирних переговорів. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

На мою думку, вони вже виставили американський уряд у дурнях, продемонструвавши, що не поважають жодних зусиль із досягнення угоди - заявила Шакалене.

Вона додала, що США не чинили на рф тиску з метою змусити її піти на поступки або припинити військову кампанію проти українського цивільного населення.

З іншого боку, чому вони повинні зупинятися? Вони перетворили свою економіку на військову економіку - заявила міністр.

Повідомляється, Сакалене вважає, що росія не має стимулів припиняти свою кампанію в Україні ще й через її "імперіалістичні" амбіції в Європі, які, на думку міністра, ще більше зміцняться через співпрацю кремля з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм.

російська військова промисловість дійсно набирає потужності. І на Україні вони продовжують наступати. Чому вони мають зупинятися? - наголосив глава Міноборони Литви.

За інформацією, міністр відповідала на запитання про першу невдалу спробу мирних переговорів у Туреччині, коли путін відмовився з'явитися і відправив делегацію на чолі з помічником президента володимиром мединським на зустріч зі своїм українським колегою.

Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування росії - Bloomberg

Відповідно, для другого раунду переговорів Зеленський пояснив президенту Туреччини Ердогану, що він готовий з'явитися в Стамбулі тільки в тому разі, якщо це зробить і путін.

Сакалене назвала зусилля з припинення війни "обґрунтованими", однак, на її думку, зрештою єдиний спосіб покласти їй край - це військове стримування.

Я думаю, що зусилля США щодо припинення війни корисні. Подивимося, чим це закінчиться, але, на мою думку, зрештою єдиним ефективним засобом стане відродження української армії та нарощування військової потужності в Європі. Це єдиний стримувальний фактор, який розуміє росія - повторила міністр.

росія шпигує за німецькою бригадою, яка дислокується в Литві - Spiegel