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Міністр оборони Литви звинуватила росію у “висміюванні” США і закликала до військового стримування

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Довіле Шакалене заявила, що рф не поважає мирні зусилля США та продовжує наступ в Україні. Вона вважає, що єдиний спосіб зупинити агресора - це військове стримування.

Міністр оборони Литви звинуватила росію у “висміюванні” США і закликала до військового стримування

Міністр оборони Литви Довіле Шакалене звинуватила російську владу у "висміюванні" уряду США на тлі нових зусиль щодо мирних переговорів. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

На мою думку, вони вже виставили американський уряд у дурнях, продемонструвавши, що не поважають жодних зусиль із досягнення угоди 

- заявила Шакалене.

Вона додала, що США не чинили на рф тиску з метою змусити її піти на поступки або припинити військову кампанію проти українського цивільного населення.

З іншого боку, чому вони повинні зупинятися? Вони перетворили свою економіку на військову економіку

- заявила міністр.

Повідомляється, Сакалене вважає, що росія не має стимулів припиняти свою кампанію в Україні ще й через її "імперіалістичні" амбіції в Європі, які, на думку міністра, ще більше зміцняться через співпрацю кремля з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм.

російська військова промисловість дійсно набирає потужності. І на Україні вони продовжують наступати. Чому вони мають зупинятися?

- наголосив глава Міноборони Литви.

За інформацією, міністр відповідала на запитання про першу невдалу спробу мирних переговорів у Туреччині, коли путін відмовився з'явитися і відправив делегацію на чолі з помічником президента володимиром мединським на зустріч зі своїм українським колегою.

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Відповідно, для другого раунду переговорів Зеленський пояснив президенту Туреччини Ердогану, що він готовий з'явитися в Стамбулі тільки в тому разі, якщо це зробить і путін.

Сакалене назвала зусилля з припинення війни "обґрунтованими", однак, на її думку, зрештою єдиний спосіб покласти їй край - це військове стримування.

Я думаю, що зусилля США щодо припинення війни корисні. Подивимося, чим це закінчиться, але, на мою думку, зрештою єдиним ефективним засобом стане відродження української армії та нарощування військової потужності в Європі. Це єдиний стримувальний фактор, який розуміє росія

- повторила міністр.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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