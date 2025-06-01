Міністр оборони Литви звинуватила росію у “висміюванні” США і закликала до військового стримування
Київ • УНН
Довіле Шакалене заявила, що рф не поважає мирні зусилля США та продовжує наступ в Україні. Вона вважає, що єдиний спосіб зупинити агресора - це військове стримування.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене звинуватила російську владу у "висміюванні" уряду США на тлі нових зусиль щодо мирних переговорів. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
На мою думку, вони вже виставили американський уряд у дурнях, продемонструвавши, що не поважають жодних зусиль із досягнення угоди
Вона додала, що США не чинили на рф тиску з метою змусити її піти на поступки або припинити військову кампанію проти українського цивільного населення.
З іншого боку, чому вони повинні зупинятися? Вони перетворили свою економіку на військову економіку
Повідомляється, Сакалене вважає, що росія не має стимулів припиняти свою кампанію в Україні ще й через її "імперіалістичні" амбіції в Європі, які, на думку міністра, ще більше зміцняться через співпрацю кремля з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм.
російська військова промисловість дійсно набирає потужності. І на Україні вони продовжують наступати. Чому вони мають зупинятися?
За інформацією, міністр відповідала на запитання про першу невдалу спробу мирних переговорів у Туреччині, коли путін відмовився з'явитися і відправив делегацію на чолі з помічником президента володимиром мединським на зустріч зі своїм українським колегою.
Німеччина збільшує чисельність своєї танкової бригади в Литві для стримування росії - Bloomberg22.05.25, 18:00 • 2736 переглядiв
Відповідно, для другого раунду переговорів Зеленський пояснив президенту Туреччини Ердогану, що він готовий з'явитися в Стамбулі тільки в тому разі, якщо це зробить і путін.
Сакалене назвала зусилля з припинення війни "обґрунтованими", однак, на її думку, зрештою єдиний спосіб покласти їй край - це військове стримування.
Я думаю, що зусилля США щодо припинення війни корисні. Подивимося, чим це закінчиться, але, на мою думку, зрештою єдиним ефективним засобом стане відродження української армії та нарощування військової потужності в Європі. Це єдиний стримувальний фактор, який розуміє росія
росія шпигує за німецькою бригадою, яка дислокується в Литві - Spiegel16.05.25, 20:03 • 2963 перегляди