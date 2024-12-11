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Минфин уверяет, что госбюджет-2025 сформирован так, чтобы стабильно пройти год, несмотря на вызовы войны

Минфин уверяет, что госбюджет-2025 сформирован так, чтобы стабильно пройти год, несмотря на вызовы войны

Киев  •  УНН

 • 7356 просмотра

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На обеспечение Сил обороны в 2025 году предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП. Финансирование обеспечат благодаря изменениям в Налоговый кодекс и средствам от программы ERA.

Принятые изменения в Налоговый кодекс и часть средств от ERA позволят полностью профинансировать все запланированные расходы Сил обороны в 2025 году. Об этом сообщает Министерство финансов, передает УНН.

Государственный бюджет Украины на 2025 год сформирован так, чтобы стабильно пройти следующий год, несмотря на вызовы войны. В нем обеспечение потребностей сектора безопасности и обороны является бесспорным приоритетом для Министерства финансов. На обеспечение Сил обороны в следующем году предусмотрено более 2,2 трлн грн, что составляет 26,3% ВВП. Из этой суммы 740 млрд грн будет направлено на закупку оружия, что полностью покрывает годовую потребность, а почти 50 млрд грн - на производство и приобретение БПЛА

- говорится в сообщении.

Сообщается, что при этом учтено обеспечение социально-гуманитарных потребностей и мероприятий для восстановления экономики.

"Госбюджет сочетает внутренние ресурсы и подтвержденную международную поддержку, что позволит профинансировать все запланированные расходы. Важную роль играет поддержка партнеров в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, предусматривающий получение от стран G7 50 млрд долл. США с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов", - информирует Минфин.

Запланировано получить 20 млрд долл от США, 20 млрд от долл ЕС, 3 млрд долл от Великобритании, 3,7 млрд долл от Канады и 3 млрд долл от Японии.

"Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды, что в сочетании с внутренними ресурсами, в частности полученными от недавно принятых изменений в Налоговый кодекс, позволит укрепить военный потенциал и обеспечить все критические потребности Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход обеспечивает Украине необходимую финансовую устойчивость, позволяя эффективно реагировать на вызовы военного времени и закладывать основу для восстановления экономики.

Дополнение

19 ноября Рада приняла госбюджет-2025.

Народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что если изменится интенсивность боевых действий, будут огромные перебои с поставками оружия от международных партнеров, то нужно будет вносить изменения в государственный бюджет 2025 года на оборону.

Напомним

Роксолана Пидласа в июне этого года заявляла, что проблемы с финансированием военного бюджета заставили правительство использовать средства, предназначенные для денежного обеспечения военных, на закупку оружия в первом квартале 2024 года. Это приведет к дефициту в бюджете почти на 5 миллиардов долларов к концу года. 

В результате в сентябре Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, который предусматривает увеличение в 2024 году государственного бюджета на 500 млрд гривен.

Также власти неоднократно заявляли, что не хватает средств для производства оружия, в частности дронов. Так, Зеленский в августе этого года говорил, что Украине выйти на производство 1,5-2 млн дронов - вполне реально, но очень мало денег.

Также премьер-министр Шмыгаль в августе заявлял, что у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.

Вместе с тем в Украине решили ввести "Зимнюю еПоддержку" для получения помощи в размере 1000 гривен. 

Заместитель министра экономики Надежда Бегун заявила, что средства на "Зимнюю еПоддержку" появились за счет экономии.

С начала объявления Зимней еПоддержки была информация, что средства были выделены западными партнерами.

Впоследствии председатель бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа заявила, что Правительство возьмет неиспользованные средства из Фонда безработицы для выплаты.

Первый вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что финансирование программы "Зимняя еподдержка" будет происходить из средств, которые были заложены в бюджете 2024 года.

"По остаткам программ не использованных, которые на конец года все как раз доплюсовались к этой программе стимулирования спроса и собственно является источником выплаты этой 1000 грн. То есть - это средства, которые были заложены в бюджете", - рассказывала Свириденко.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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