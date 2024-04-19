Миллиарды евро направляются из ЕС в США, европейский континент временно не ожидает экономического роста - Фон дер Ляйен

Европа более открыта к торговым отношениям, однако глобальный экономический рост будет происходить за пределами Европейского Союза, - около 300 миллиардов евро европейских сбережений отводятся за границу, в основном в Соединенные Штаты. Об этом рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания Европейского совета, передает УНН.

Каждый год 300 миллиардов евро европейских сбережений уводятся за границу, в основном в Соединенные Штаты. Это деньги, которых не хватает для развития наших компаний в Евросоюзе. И это связано с фрагментацией наших рынков капитала и финансовой системы - заявила фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Мишелем после заседания специального Европейского совета 18 апреля 2024 г.

Глава Европейской комиссии также отметила, что в ближайшие годы глобальный экономический рост будет происходить за пределами Европейского Союза. Впрочем, по словам чиновницы, "Европа - это торговый континент, гораздо более открытый, чем, например, Соединенные Штаты".

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Фон дер Ляйен заявила, что значительная часть нашего процветания обеспечивается благодаря торговым контактам, при этом "Европейский Союз не имеет себе равных в переговорах по торговым соглашениям".

И я хочу привести вам несколько цифр CETA. Это позволило в прошлом году экспортировать агропродовольственную продукцию в Канаду на 4,5 миллиарда евро, что на 53% больше, чем до CETA, то есть реальный рост. А у нас с Канадой агропродовольственный профицит в размере 1,6 миллиарда евро. Поэтому нам нужно продолжать работать над открытой и справедливой торговлей, которая предоставит нашим компаниям новые возможности. - пояснила Урсула фон дер Ляйен.

В этом контексте также было сообщено, о необходимости создания глобального игрового поля, устранения рисков, связанных с открытостью, в том числе с помощью мер торговой защиты.

Мы приняли более 170 мер торговой защиты, которые защитили более 500 000 рабочих мест в Европейском Союзе, - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Среди прочего, чиновница напомнила о прочной базе ЕС вопреки сложностям:

Безработица находится на рекордно низком уровне - менее 6%. А занятость находится на рекордно высоком уровне - 75% в 2023 году. Инфляция возвращается к уровню почти 2%. Поэтому наша коллективная задача - закрепить это и превратить в устойчивый и долгосрочный рост - сообщила глава Европейской комиссии.

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