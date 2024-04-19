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Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ
По словам директора-распорядителя МВФ, Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.
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Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.
Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен
Одесская областная государственная администрация отменила расточительные тендеры на сумму более 6 миллионов гривен и направила материалы в правоохранительные органы.
Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба
Нидерланды - не единственная страна, которая готова покупать батареи ПВО Patriot у любой страны для передачи Украине, наблюдается интенсивная партнерская активность по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты от российского вторжения.
"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути от союзников по НАТО, которые полны решимости поддержать Украину и увеличить свою военную поддержку.
Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"
Во время встречи Кулеба и Кэмерон согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы в пользу Украины.
Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов
Железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу после временного закрытия из-за массированной российской атаки на объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци.
Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии
Президент Зеленский поблагодарил Германию за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракет, призвав других партнеров последовать примеру Германии в защите жизней от российских атак, что будет определять безопасность Европы на десятилетия.
Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 6 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,6037 UAH/USD.
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине
Германия и Украина обсудили предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных и беспилотных атак на гражданскую инфраструктуру.