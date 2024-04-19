Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, на фоне того, как продолжает бороться с вторжением россии, заявила в четверг глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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Кристалина Георгиева добавила, что она видит, что глобальная поддержка Украины остается твердой.

Директор-распорядитель МВФ заявила, что войну россии против Украины нужно прекратить, назвав это человеческой трагедией и препятствием для перспектив роста мировой экономики.

Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко