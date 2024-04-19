Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
reutersReuters
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  189992 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  223661 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  223804 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  172730 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  118416 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  129063 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139794 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  138128 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124553 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103952 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

  •  1518 просмотра
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

  •  475 просмотра
Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

  •  2618 просмотра
Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

  •  2856 просмотра
"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

  •  2775 просмотра
Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

  •  3549 просмотра
Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

  •  3897 просмотра
Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

  •  8102 просмотра
Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

  •  6729 просмотра
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

  •  8309 просмотра

Популярные

19 апреля: День подснежника, День чеснока

19 апреля: День подснежника, День чеснока

  •  83338 просмотра
Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

  •  121869 просмотра
В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

В Днепре работает противовоздушная оборона на фоне ракетных ударов

  •  120848 просмотра
Произошел взрыв в Одессе

Произошел взрыв в Одессе

  •  117408 просмотра
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

  •  108719 просмотра

Публикации

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

  •  151585 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  194499 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  300961 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  311285 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  518731 просмотра

Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

По словам директора-распорядителя МВФ, Украина нуждается в 42 миллиардах долларов бюджетной поддержки в этом году, чтобы продолжить борьбу с российским вторжением.

Война •   •  1518 просмотра
Украине в этом году потребуется в 42 млрд долл. помощи - МВФ

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Новости Бизнеса •   •  475 просмотра
Весна вместе с Ria и ПУМБ: выигрывайте кэшбеки за переводы.

Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Одесская областная государственная администрация отменила расточительные тендеры на сумму более 6 миллионов гривен и направила материалы в правоохранительные органы.

Экономика •   •  2618 просмотра
Одесская обладминистрация отменила расточительных тендеров на 6 млн гривен

Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

Нидерланды - не единственная страна, которая готова покупать батареи ПВО Patriot у любой страны для передачи Украине, наблюдается интенсивная партнерская активность по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны для защиты от российского вторжения.

Война •   •  2856 просмотра
Не только Нидерланды, кто просто сейчас готов купить Patriot для Украины - Кулеба

"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что больше оборонного оборудования и боеприпасов для Украины уже в пути от союзников по НАТО, которые полны решимости поддержать Украину и увеличить свою военную поддержку.

Война •   •  2775 просмотра
"Больше средств защиты и боеприпасов в пути": Генсек НАТО подвел итоги встречи с министрами G7 и Кулебой

Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Во время встречи Кулеба и Кэмерон согласились, что замороженные российские активы должны быть использованы в пользу Украины.

Война •   •  3549 просмотра
Кулеба и Кэмерон обсудили замороженные активы рф: "Должны быть использованы на благо Украины"

Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Железнодорожный вокзал Днепра возобновил работу после временного закрытия из-за массированной российской атаки на объекты гражданской инфраструктуры Укрзализныци.

Общество •   •  3897 просмотра
Вокзал Днепра возобновил работу после атаки армии рф, есть задержки поездов

Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Президент Зеленский поблагодарил Германию за предоставление Украине системы противовоздушной обороны Patriot и ракет, призвав других партнеров последовать примеру Германии в защите жизней от российских атак, что будет определять безопасность Европы на десятилетия.

Война •   •  8102 просмотра
Зеленский поблагодарил Шольца за Patriot и ракеты, призвал союзников последовать примеру Германии

Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 6 копеек, установив официальный курс доллара на уровне 39,6037 UAH/USD.

Экономика •   •  6729 просмотра
Курс валют на 19 апреля: доллар вырос на 6 копеек

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине

Германия и Украина обсудили предоставление Украине дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты от российских ракетных и беспилотных атак на гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  8309 просмотра
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Германии дополнительные системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине