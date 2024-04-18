Украина с начала полномасштабного вторжения рф получила от партнеров 83,7 млрд долларов - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что с февраля 2022 года Украина получила 83,7 млрд долларов финансовой помощи от партнеров. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов Украины, пишет УНН.

Детали

Министр отметил, что, Украина получила 83,7 млрд долларов с февраля 2022 года. В 2024 году в государственный бюджет уже поступило 10,2 млрд долларов.

В первые месяцы 2024 года мы оказались в ситуации, когда необходимое обещанное вооружение и техника от наших партнеров не поступали вовремя. Это привело к ситуации, когда Правительство было вынуждено авансировать средства на закупку необходимого вооружения и техники. В этом году мы уже приблизили дополнительные 4 млрд долларов США на закупку патронов и амуниции, необходимых для защиты и деоккупации территорий. Отсутствие или задержка в поддержке Украины приводит к увеличению фискального разрыва и негативно влияет на нашу способность противостоять врагу на фронте, - отметил Сергей Марченко.

До конца 2024 года потребность во внешнем финансировании остается 27 млрд долларов США. Уже есть заверения от ЕС на сумму около 12,5 млрд долларов США, МВФ - 4,5 млрд долларов США и других. Критически важным вопросом является утверждение Конгрессом США пакета помощи Украине.

Минфин уже ведет активный диалог с международными партнерами по привлечению финансовых ресурсов в 2025 году. Министр финансов отметил, что для обеспечения предсказуемости необходимо уже сейчас разработать план, как сбалансировать госбюджет 2025 года.

Одним из практических решений должно стать использование замороженных российских активов. россия является причиной масштабных разрушений и убытков Украины, что делает использование этих средств морально оправданным. Агрессор должен заплатить за свои поступки, - говорится в сообщении.

Напомним

Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 295 миллионов евро, направленный на развитие морского потенциала Украины, закупку беспилотных летательных аппаратов и производство частей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.