Миллиард гривен без тендеров: журналисты рассказали, как Астерс зарабатывает на государстве.

Алексей Дидковский, 1974 года, руководит крупнейшей юридической компанией Украины - Астерс. По официальной версии, это успешный бизнес, построенный на профессионализме. По фактам это система вывода государственных денег через юридические услуги по астрономическим ставкам без тендеров, соответствующую публикацию без правок и комментариев приводит издание Politeka, пишет УНН.

"Укрнефть: схема через Резникова

26 декабря 2022 года Укрнафта подписала договор с Астерсом без тендера. Почасовая оплата – от 200 до 700 евро. Десять миллионов гривен ежемесячно, 120 миллионов ежегодно. Как это стало возможным?

Алексей Резников, возглавлявший Астерс с 2018 по 2021 год и задекларировавший там почти 20 миллионов гривен за 2019 год, в 2021 году стал министром обороны. Через год Укрнефть, переданная под управление Минобороны, заключает контракт с его бывшей фирмой.

Руководитель Укрнафты Сергей Корецкий публично обещал использовать Prozorro. Но прямое соглашение было заключено, несмотря на наличие собственного штата юристов. После скандала оплату задержали, деньги перечислили только летом 2023 года, когда стало понятно, что Резникова уволят.

Укрзализныця: аномально низкая цена и половина Астерс

В 2022 и 2024 годах Астерс сопровождала реструктуризацию еврооблигаций Укрзализныци. Формально договор — с британской Dechert LLP, выигравшей тендер с аномально низкой ценой: 12,9 миллиона гривен вместо начальных 26 миллионов.

Обоснование? Привлечение Астерса как субподрядчика дает гибкие ставки. Результат: половина договора – практически Астерс. Схема безупречна – формально законна, фактически государственные деньги идут к Дидковскому без прямого тендера.

Приватбанк и НБУ: 825 миллионов и исчезающие дела

После национализации ПриватБанка в 2016 году Астерс получила контракты на юридическое сопровождение. НБУ заплатил 125 миллионов гривен. Приватбанк – около 700 миллионов. Суммарно около миллиарда государственных средств.

Тарифы: управляющие партнеры – 315 евро/час, партнеры – 200 евро, юристы – 120 евро. Только за 2019 год Приватбанк перевел Астерс Консалт более 583 миллионов гривен.

В январе 2021 г. ДБР возбудило дело по признакам растраты средств. В 2019 году СБУ расследовала дело о государственной измене и передаче конфиденциальной банковской информации о работниках СБУ лицам, связанным со спецслужбами РФ. Оба дела загадочно исчезли.

Договор от НБУ подписывала Екатерина Рожкова — та самая, которую бельгийское издание New Europe обвинило в отмывании денег вместе с Дидковским.

Шокирующие цифры

Укрнефть – 120 миллионов ежегодно. Приватбанк – 700 миллионов за несколько лет. НБУ - 125 миллионов. Укрзализныця — десятки миллионов из-за британцев. Сбербанк – суммы неизвестны, но значительны.

Более миллиарда гривен от государства. Это больницы, школы, зарплаты врачам. Это деньги во время войны. А они оседают в карманах партнеров одной юрфирмы по ставкам, не снившимся даже топовым западным фирмам".