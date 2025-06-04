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Мы должны сделать НАТО более смертоносным альянсом - Рютте

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Министры обороны стран НАТО обсудят поддержку Украины и усиление сдерживания. Приоритетами являются противовоздушная оборона, дальнобойное оружие и увеличение оборонного производства.

Мы должны сделать НАТО более смертоносным альянсом - Рютте

Министры обороны НАТО встретятся в Брюсселе, чтобы подготовить основу для саммита в Гааге, а также принять ключевые решения по усилению силы сдерживания и обороны. Важным вопросом станет постоянная поддержка Украины и насущная потребность в мире. Об этом на конференции заявил Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Марк Рютте, передает корреспондентка УНН.

Детали

Мир становится все более опасным. Существует жестокая война россии против Украины, угроза терроризма и жесткая глобальная конкуренция. Мы будем продолжать защищать наших людей и наш образ жизни. Мы должны сделать НАТО более сильным, справедливым и более смертоносным альянсом. На этой встрече министров мы сделаем огромный шаг вперед. Мы укрепим наши силы сдерживания и обороны, согласовав амбициозные новые цели по возможностям. Эти цели определяют, какие силы и конкретные возможности должны предоставить союзники для усиления наших сил сдерживания и обороны

- отметил Рютте.

По его словам, главный приоритет для НАТО сейчас – это противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, крупные наземные маневренные формирования.

Нам нужно больше ресурсов, сил и возможностей, чтобы мы были готовы противостоять любой угрозе и полностью реализовать наши планы коллективной обороны. Чтобы достичь наших новых целей, очевидно, что нам понадобятся значительно большие расходы на оборону

- добавил он.

По его словам, европейские союзники и Канада активизировали свои усилия.

Я ожидаю, что большинство, если не все союзники, достигнут начальной цели – потратить 2% ВВП на оборону в этом году. Многие инвестировали или планируют инвестировать гораздо больше. Но мы должны идти дальше и быстрее

- сказал Рютте.

Он подчеркнул, что НАТО будет работать над увеличением производства оборонной продукции.

Также во время встречи министров обороны обсудят вопросы постоянной поддержки Украины со стороны НАТО и необходимости положить конец этой ужасной войне.

Позже сегодня союзники, партнеры НАТО и Украина примут участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, совместной для Германии и Великобритании. На нем будет сосредоточено внимание на постоянной поддержке Украины, которая борется с российской агрессией. И мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа остановить кровопролитие путем установления справедливого и длительного мира

- отметил генсек НАТО.

Он отметил, что долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО заключается не в продолжении войны. Речь идет о том, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защитить себя сейчас и предотвратить любую будущую агрессию. Союзники также встретятся завтра в Совете НАТО-Украина с министром Умеровым и высоким представителем ЕС Каллас. Министр Умеров предоставит обновленную информацию о ситуации на поле боя и предложит оценку Украины по поиску мира.

В конце концов, ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности альянса. А завтра эта министерская встреча завершится очередным заседанием группы ядерного планирования

- проинформировал Рютте.

Фундаментальная цель ядерного потенциала НАТО заключается в сохранении мира, предотвращении принуждения и сдерживании агрессии.

Напомним

Генсек НАТО заявил, что мир невозможен без длительной безопасности Украины. На саммите в Вильнюсе обсудят поддержку Украины для победы в войне.

Ранее УНН писал, что Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июня 2025 года.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоВойнаполитикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Канада
Великобритания
Германия
Украина
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