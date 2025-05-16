Зустріч міністрів оборони країн НАТО відбудеться 5 червня в Брюсселі
Київ • УНН
Міністри оборони країн НАТО зберуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 5 червня 2025 року. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте головуватиме на зустрічі.
Міністри оборони країн НАТО зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 5 червня 2025 року, передає УНН з посиланням на пресслужбу НАТО.
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Головуватиме на зустрічі міністрів оборони країн НАТО генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
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Як повідомили в пресслужбі, детальна медіа-програма зустрічі міністрів оборони країн НАТО буде доступна на веб-сайті НАТО ближче до заходу.
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