Встреча министров обороны стран НАТО состоится 5 июня в Брюсселе

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня
11:56 • 3102 просмотра

Зеленский о переговорах в Стамбуле: российские представители даже не могут пойти на прекращение огня

09:33 • 33213 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 41314 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 45590 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 148080 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 167158 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 147316 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 182474 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 152891 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 403039 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
92%
749мм
Популярные новости

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

16 мая, 03:59 • 127173 просмотра

Ночная атака рф на Киевскую область затронула два района: показали последствия

16 мая, 06:30 • 32103 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 46723 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 65769 просмотра

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 23437 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 231921 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 223813 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 285700 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 349240 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 403054 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 23610 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 46895 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 72970 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 110748 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 136135 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Встреча министров обороны стран НАТО состоится 5 июня в Брюсселе

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Министры обороны стран НАТО соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июня 2025 года. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет председательствовать на встрече.

Встреча министров обороны стран НАТО состоится 5 июня в Брюсселе

Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июня 2025 года, передает УНН со ссылкой на пресслужбу НАТО.

Детали

Председательствовать на встрече министров обороны стран НАТО будет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Добавим

Как сообщили в пресслужбе, подробная медиа-программа встречи министров обороны стран НАТО будет доступна на веб-сайте НАТО ближе к мероприятию.

Решение о приглашении Зеленского на саммит НАТО будет принимать Рютте - МИД Нидерландов15.05.2025, 16:24 • 3500 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Марк Рютте
NATO
Брюссель
Brent
$64.72
Bitcoin
$103,650.10
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.75
Золото
$3,165.84
Ethereum
$2,620.63