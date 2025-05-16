Встреча министров обороны стран НАТО состоится 5 июня в Брюсселе

Министры обороны стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июня 2025 года, передает УНН со ссылкой на пресслужбу НАТО.

Детали

Председательствовать на встрече министров обороны стран НАТО будет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Как сообщили в пресслужбе, подробная медиа-программа встречи министров обороны стран НАТО будет доступна на веб-сайте НАТО ближе к мероприятию.

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