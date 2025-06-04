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Ми повинні зробити НАТО більш смертоносним альянсом - Рютте

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

Міністри оборони країн НАТО обговорять підтримку України та посилення стримування. Пріоритетами є протиповітряна оборона, далекобійна зброя та збільшення оборонного виробництва.

Ми повинні зробити НАТО більш смертоносним альянсом - Рютте

Міністри оборони НАТО зустрінуться в Брюсселі, щоб підготувати основу для саміту в Гаазі, а також прийняти ключові рішення щодо посилення сили стримування та оборони. Важливим питанням постане постійна підтримка України та нагальна потреба в мирі. Про це на конференції заявив Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу (НАТО) Марк Рютте, передає кореспондентка УНН.

Деталі

Світ стає дедалі небезпечнішим. Існує жорстока війна росії проти України, загроза тероризму та жорстка глобальна конкуренція. Ми продовжуватимемо захищати наших людей та наш спосіб життя. Ми повинні зробити НАТО сильнішим, справедливішим та більш смертоносним альянсом. На цій зустрічі міністрів ми зробимо величезний крок вперед. Ми зміцнимо наші сили стримування та оборони, узгодивши амбітні нові цілі щодо можливостей. Ці цілі визначають, які сили та конкретні можливості повинні надати союзники для посилення наших сил стримування та оборони

- зазначив Рютте.

За його словами, головний пріоритет для НАТО наразі – це протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійна зброя, логістика, великі наземні маневрові формування.

Нам потрібно більше ресурсів, сил та можливостей, щоб ми були готові протистояти будь-якій загрозі та повністю реалізувати наші плани колективної оборони. Щоб досягти наших нових цілей, очевидно, що нам знадобляться значно більші витрати на оборону

- додав він.

З його слів, європейські союзники та Канада активізували свої зусилля.

Я очікую, що більшість, якщо не всі союзники, досягнуть початкової мети – витратити 2% ВВП на оборону цього року. Багато хто інвестував або планує інвестувати набагато більше. Але ми повинні йти далі та швидше

- сказав Рютте.

Він наголосив, що НАТО працюватиме над збільшенням виробництва оборонної продукції.

Також під час зустрічі міністрів оборони обговорять питання постійної підтримки України з боку НАТО та необхідності покласти край цій жахливій війні.

Пізніше сьогодні союзники, партнери НАТО та Україна візьмуть участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України, спільної для Німеччини та Великої Британії. На ньому буде зосереджено увагу на постійній підтримці України, яка бореться з російською агресією. І ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа зупинити кровопролиття шляхом встановлення справедливого та тривалого миру

- зазначив генсек НАТО.

Він зауважив, що довгострокова підтримка України з боку НАТО полягає не в продовженні війни. Йдеться про те, щоб забезпечити, щоб Україна могла захистити себе зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії. Союзники також зустрінуться завтра в Раді НАТО-Україна з міністром Умеровим та високим представником ЄС Каллас. Міністр Умеров надасть оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та запропонує оцінку України щодо пошуку миру.

Зрештою, ядерне стримування є наріжним каменем безпеки альянсу. А завтра ця міністерська зустріч завершиться черговим засіданням групи ядерного планування

- поінформував Рютте.

Фундаментальна мета ядерного потенціалу НАТО полягає у збереженні миру, запобіганні примусу та стримуванні агресії.

Нагадаємо

Генсек НАТО заявив, що мир неможливий без тривалої безпеки України. На саміті у Вільнюсі обговорять підтримку України для перемоги у війні.

Раніше УНН писав, що Міністри оборони країн НАТО зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 5 червня 2025 року.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Канада
Велика Британія
Німеччина
Україна
Brent Oil
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