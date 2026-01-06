$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 1534 просмотра
Мы ближе к миру, чем когда-либо, но самые трудные шаги впереди - Стармер после заседания Коалиции желающих

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что мир ближе к миру, чем когда-либо, но предупредил о предстоящих трудностях. Он подчеркнул важность сотрудничества европейских и американских союзников.

Мы ближе к миру, чем когда-либо, но самые трудные шаги впереди - Стармер после заседания Коалиции желающих

Премьер Британии сэр Кир Стармер после встречи Коалиции желающих заявил, что "мы ближе к миру, чем когда-либо, но самые трудные шаги впереди", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

По словам Стармера, "важно", чтобы европейские и американские союзники работали бок о бок ради мира.

"Мы ближе к этой цели, чем когда-либо", – добавляет британский премьер-министр, но предупреждает: "Самые трудные шаги еще впереди".

Он также повторил давно слышанное предупреждение из Европы – что путин "не готов к миру".

"За последние несколько недель мы видели обратное. Дальнейшие ужасные удары по Украине, убийства раненых мирных жителей и отключение электроэнергии для миллионов людей посреди зимы", - отметил премьер Британии.

Стармер также пообещал продолжать давление на россию и поддерживать Украину, а также заявляет, что Великобритания будет участвовать в мониторинге прекращения огня под руководством США.

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Отключение света
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Владимир Путин
Кир Стармер
Великобритания
Украина