Ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки попереду - Стармер після засідання Коаліції охочих

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що світ ближчий до миру, ніж будь-коли, але попередив про майбутні труднощі. Він наголосив на важливості співпраці європейських та американських союзників.

Ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки попереду - Стармер після засідання Коаліції охочих

Прем'єр Британії Сер Кір Стармер після зустрічі Коаліції охочих заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки попереду", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

За словамт Стармера, "важливо", щоб європейські та американські союзники працювали пліч-о-пліч заради миру.

"Ми ближче до цієї мети, ніж будь-коли", – додає британський прем’єр-міністр, але попереджає: "Найважчі кроки ще попереду".

Він також повторив давно чуте попередження з Європи – що путін "не готовий до миру".

"За останні кілька тижнів ми бачили протилежне. Подальші жахливі удари по Україні, вбивства поранених мирних жителів та відключення електроенергії для мільйонів людей посеред зими", - зазначив прем'єр Британії.

Стармер також пообіцяв продовжувати тиск на росію та підтримувати Україну, а також заявляє, що Велика Британія братиме участь у моніторингу припинення вогню під керівництвом США.

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні06.01.26, 20:41 • 1050 переглядiв

Антоніна Туманова

