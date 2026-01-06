Ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки попереду - Стармер після засідання Коаліції охочих
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що світ ближчий до миру, ніж будь-коли, але попередив про майбутні труднощі. Він наголосив на важливості співпраці європейських та американських союзників.
Прем'єр Британії Сер Кір Стармер після зустрічі Коаліції охочих заявив, що "ми ближче до миру, ніж будь-коли, але найважчі кроки попереду", передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
За словамт Стармера, "важливо", щоб європейські та американські союзники працювали пліч-о-пліч заради миру.
"Ми ближче до цієї мети, ніж будь-коли", – додає британський прем’єр-міністр, але попереджає: "Найважчі кроки ще попереду".
Він також повторив давно чуте попередження з Європи – що путін "не готовий до миру".
"За останні кілька тижнів ми бачили протилежне. Подальші жахливі удари по Україні, вбивства поранених мирних жителів та відключення електроенергії для мільйонів людей посеред зими", - зазначив прем'єр Британії.
Стармер також пообіцяв продовжувати тиск на росію та підтримувати Україну, а також заявляє, що Велика Британія братиме участь у моніторингу припинення вогню під керівництвом США.
