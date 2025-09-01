$41.320.06
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
09:15 • 58377 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
08:38 • 46651 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
07:50 • 82975 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 92282 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 85746 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 71803 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 33730 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 24287 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 54850 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Международной операцией ликвидированы мошеннические колл-центры, обманувшие европейцев на миллионы

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Житель Днепра возглавлял группировку, обманувшую граждан ЕС почти на 12 млн грн. Украинские и чешские правоохранители ликвидировали сеть колл-центров, действовавших в нескольких областях Украины.

Международной операцией ликвидированы мошеннические колл-центры, обманувшие европейцев на миллионы

Противоправную деятельность, в результате которой граждан ЕС обманули на миллионы гривен, наладил житель Днепра. Он является лидером группировки, передает Офис Генерального прокурора, сообщает УНН.

Детали

Документирование сделки проводилось в несколько этапов. Следствие установило, что "схему" наладил житель Днепра. Он является лидером группировки: фигурант привлек сообщников из числа жителей разных регионов Украины, а также граждан Чехии и Молдовы.

Мошенникам удалось завладеть суммой, эквивалентной почти 12 млн грн.

Колл-центры функционировали на территории Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областей. Операторы мошеннической сети осуществляли заграничные звонки, представлялись работниками банковских учреждений и обманным путем убеждали граждан Евросоюза якобы из-за угрозы несанкционированного доступа к счетам временно перевести деньги или приобрести криптовалюту.

- объясняет Офис генпрокурора.

Впрочем, украинские и чешские правоохранители удачно провели операцию и ликвидировали сеть мошеннических колл-центров. Деятельность сети мошеннических колл-центров прекращена. И как было отмечено, участники транснациональной преступной организации, действовавшей на территории обеих стран, уже установлены.

Напомним

УНН передавал, что в Украине, в июле 2025 года, была разоблачена и прекращена деятельность организованных преступных группировок. Дельцы под прикрытием колл-центров осуществляли финансовые мошенничества. Но благодаря работе правоохранителей, обезврежены сети в Киеве, на Львовщине, в Луцке и в Одесском регионе.

Игорь Тележников

