Международной операцией ликвидированы мошеннические колл-центры, обманувшие европейцев на миллионы

Противоправную деятельность, в результате которой граждан ЕС обманули на миллионы гривен, наладил житель Днепра. Он является лидером группировки, передает Офис Генерального прокурора, сообщает УНН.

Детали

Документирование сделки проводилось в несколько этапов. Следствие установило, что "схему" наладил житель Днепра. Он является лидером группировки: фигурант привлек сообщников из числа жителей разных регионов Украины, а также граждан Чехии и Молдовы.

Мошенникам удалось завладеть суммой, эквивалентной почти 12 млн грн.

Колл-центры функционировали на территории Днепропетровской, Киевской и Кировоградской областей. Операторы мошеннической сети осуществляли заграничные звонки, представлялись работниками банковских учреждений и обманным путем убеждали граждан Евросоюза якобы из-за угрозы несанкционированного доступа к счетам временно перевести деньги или приобрести криптовалюту. - объясняет Офис генпрокурора.

Впрочем, украинские и чешские правоохранители удачно провели операцию и ликвидировали сеть мошеннических колл-центров. Деятельность сети мошеннических колл-центров прекращена. И как было отмечено, участники транснациональной преступной организации, действовавшей на территории обеих стран, уже установлены.

Напомним

УНН передавал, что в Украине, в июле 2025 года, была разоблачена и прекращена деятельность организованных преступных группировок. Дельцы под прикрытием колл-центров осуществляли финансовые мошенничества. Но благодаря работе правоохранителей, обезврежены сети в Киеве, на Львовщине, в Луцке и в Одесском регионе.