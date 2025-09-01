Міжнародною операцією ліквідовано шахрайські кол-центри, які ошукали європейців на мільйони
Київ • УНН
Мешканець Дніпра очолював угруповання, що ошукало громадян ЄС на майже 12 млн грн. Українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу кол-центрів, які діяли в кількох областях України.
Протиправну діяльність, в результаті якої, громадян ЄС ошукали на мільйони гривень, налагодив мешканець Дніпра. Він є лідером угруповання, передає Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН.
Деталі
Документування оборудки проводилося у декілька етапів. Слідство встановило, що "схему" налагодив мешканець Дніпра. Він є лідером угруповання: фігурант залучив спільників з числа мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.
Шахраям вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн.
Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту.
Втім, українські та чеські правоохоронці вдало провели операцію та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів. Діяльність мережи шахрайських кол-центрів припинено. І як, було зазначено, учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн, вже встановлено.
Нагадаємо
УНН передавав, що в Україні, у липні 2025 року, було викрито та припинено діяльність організованих злочинних угруповань. Ділки під прикриттям кол-центрів здійснювали фінансові шахрайства. Але завдяки роботі правоохоронців, знешкоджено мережі в Києві, на Львівщині, у Луцьку та в Одеському регіоні.