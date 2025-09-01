Міжнародною операцією ліквідовано шахрайські кол-центри, які ошукали європейців на мільйони

$41.320.06
48.200.06
ukenru
Ексклюзив
11:39 • 4658 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 59379 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 47347 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 84266 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 93583 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 86895 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 72679 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 33904 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24347 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54898 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
3м/с
33%
744мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 76186 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 75428 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 63412 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 60979 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 53157 перегляди
Публікації
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46 • 17769 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 84273 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 93589 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46 • 86897 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto1 вересня, 05:39 • 72681 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Королева Камілла
Актуальні місця
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів10:27 • 5790 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 136512 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 266976 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 288245 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 283741 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Financial Times
The Times

Міжнародною операцією ліквідовано шахрайські кол-центри, які ошукали європейців на мільйони

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Мешканець Дніпра очолював угруповання, що ошукало громадян ЄС на майже 12 млн грн. Українські та чеські правоохоронці ліквідували мережу кол-центрів, які діяли в кількох областях України.

Міжнародною операцією ліквідовано шахрайські кол-центри, які ошукали європейців на мільйони

Протиправну діяльність, в результаті якої, громадян ЄС ошукали на мільйони гривень, налагодив мешканець Дніпра. Він є лідером угруповання, передає  Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН.

Деталі

Документування оборудки проводилося у декілька етапів. Слідство встановило, що "схему" налагодив мешканець Дніпра. Він є лідером угруповання: фігурант залучив спільників з числа мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

Шахраям вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн.

Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту. 

- пояснює Офіс генпрокурора.

Втім, українські та чеські правоохоронці вдало провели операцію та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів. Діяльність мережи шахрайських кол-центрів припинено. І як, було зазначено, учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн, вже встановлено.

Нагадаємо

УНН передавав, що в Україні, у липні 2025 року, було викрито та припинено діяльність організованих злочинних угруповань. Ділки під прикриттям кол-центрів здійснювали фінансові шахрайства. Але завдяки роботі правоохоронців, знешкоджено мережі в Києві, на Львівщині, у Луцьку та в Одеському регіоні. 

Ігор Тележніков

Кримінал та НПНовини Світу
Львівська область
Бюро економічної безпеки України
Одеська область
Генеральний прокурор (Україна)
Дніпро (місто)
Чехія
Україна
Молдова
Луцьк
Київ