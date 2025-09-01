Міжнародною операцією ліквідовано шахрайські кол-центри, які ошукали європейців на мільйони

Протиправну діяльність, в результаті якої, громадян ЄС ошукали на мільйони гривень, налагодив мешканець Дніпра. Він є лідером угруповання, передає Офіс Генерального прокурора, повідомляє УНН.

Деталі

Документування оборудки проводилося у декілька етапів. Слідство встановило, що "схему" налагодив мешканець Дніпра. Він є лідером угруповання: фігурант залучив спільників з числа мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

Шахраям вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн.

Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту. - пояснює Офіс генпрокурора.

Втім, українські та чеські правоохоронці вдало провели операцію та ліквідували мережу шахрайських кол-центрів. Діяльність мережи шахрайських кол-центрів припинено. І як, було зазначено, учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн, вже встановлено.

