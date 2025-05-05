Международный день Европы и День Совета Европы: что еще празднуют 5 мая

Сегодня, 5 мая, отмечается Международный день акушерки и День Совета Европы. Кроме того, христиане чтят память святой мученицы Ирины, пишет УНН.

Международный день акушерки

Уже более 20 лет 5 мая является профессиональным праздником акушерок, который имеет международный статус. Он введен для того, чтобы информировать людей, насколько важна работа этих специалистов. От одной акушерки зависит здоровье, а порой и жизнь сотен молодых матерей и новорожденных малышей.

День Совета Европы

В 1964 году Комитет министров принял решение праздновать День Европы, то есть создание Совета Европы, который был основан после Второй мировой войны в контексте новой европейской структуры. Совет Европы призван обеспечить мир и процветание на европейском континенте и избежать повторения бедствий, вызванных двумя разрушительными войнами ХХ века. Эти майские мероприятия в первой декаде месяца носят традиционный ежегодный характер.

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Всемирный день легочной гипертензии

Легочная гипертензия – редкое заболевание легких, которое быстро развивается и требует дорогостоящего лечения. Более 25 миллионов человек страдают от этой болезни. Дату выбрали не случайно - в этот день более 30 лет назад впервые зафиксировали смерть ребенка, умершего от ЛГ. Болезнь спровоцировало употреблением токсичного масла.

Всемирный день гигиены рук

В 2008 году ООН, Детский фонд ЮНИСЕФ и ВОЗ приняли решение ежегодно отмечать Всемирный день гигиены рук. Дата выбрана не просто так: 5 день 5 месяца символизируют 5 пальцев на обеих руках человека. Цель праздника – остановить вспышки инфекционных заболеваний и напомнить о необходимости личной гигиены. Мытье рук – это очень легкая процедура, которая, тем не менее, играет важную роль в сохранении здоровья и даже спасает жизнь.

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Международный день борьбы за права лиц с инвалидностью

Этот день напоминает нам о необходимости бороться за равные права и возможности для всех людей, независимо от их физических возможностей или умственных способностей. Люди с инвалидностью ежедневно встречают многочисленные препятствия, которые усложняют их жизнь и лишают их возможности реализовать свой потенциал. Это могут быть архитектурные барьеры, отсутствие адаптированных транспортных средств, недостаточный уровень образования, дискриминация и многое другое.

Память святой мученицы Ирины

Святая Ирина Македонская жила во втором веке в городе Мигдонии. Девушка была дочерью правителя города, ее семья была языческой. Учитель юной Ирины был христианином и рассказывал ей основы христианского верования. Отец девушки пробовал отговорить ее от христианства, но видя ее непоколебимость, он и сам обратился в христианскую веру. Считается, что святая Ирина своими молитвами обратила в христианство около 11 000 человек. Она погибла в результате гонений со стороны власти Римской империи. Святая погибла после жестоких истязаний, так и не отрекшись от своей веры.

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