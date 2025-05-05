Міжнародний день Європи та День Ради Європи: що ще святкують 5 травня

Сьогодні, 5 травня, відзначається Міжнародний день акушерки та День Ради Європи. Окрім того, християни вшановують спомин святої мучениці Ірини, пише УНН.

Міжнародний день акушерки

Вже понад 20 років 5 травня є професійним святом акушерок, яке має міжнародний статус. Він впроваджений для того, щоб інформувати людей, наскільки важливою є робота цих фахівців. Від однієї акушерки залежить здоров’я, а часом і життя сотень молодих матерів та новонароджених малят.

День Ради Європи

В 1964 році Комітет міністрів прийняв рішення святкувати День Європи, тобто створення Ради Європи, яка була заснована після Другої світової війни в контексті нової європейської структури. Рада Європи покликана забезпечити мир і процвітання на європейському континенті і уникнути повторення лих, викликаних двома руйнівними війнами ХХ століття. Ці травневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

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Всесвітній день легеневої гіпертензії

Легенева гіпертензія – рідкісне захворювання легенів, яке швидко розвивається та потребує дороговартісного лікування. Понад 25 мільйонів людей страждають від цієї хвороби. Дату обрали не випадково - у цей день більше 30 років тому вперше зафіксували смерть дитини, яка померла від ЛГ. Хворобу спровокувало вживанням токсичної олії.

Всесвітній день гігієни рук

У 2008 році ООН, Дитячий фонд ЮНІСЕФ та ВООЗ прийняли рішення щорічно відзначати Всесвітній день гігієни рук. Дату вибрано не просто так: 5 день 5 місяця символізують 5 пальців на обох руках людини. Мета свята – зупинити спалахи інфекційних захворювань та нагадати про необхідність особистої гігієни. Миття рук – це дуже легка процедура, яка, тим не менш, відіграє важливу роль у збереженні здоров’я і навіть рятує життя.

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Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю

Цей день нагадує нам про необхідність боротися за рівні права та можливості для всіх людей, незалежно від їхніх фізичних можливостей або розумових здібностей. Люди з інвалідністю щодня зустрічають численні перешкоди, які ускладнюють їхнє життя та позбавляють їх можливості реалізувати свій потенціал. Це можуть бути архітектурні бар’єри, відсутність адаптованих транспортних засобів, недостатній рівень освіти, дискримінація та багато іншого.

Спомин святої мучениці Ірини

Свята Ірина Македонська жила у другому столітті у місті Мігдонії. Дівчина була донькою правителя міста, її родина була язичницькою. Вчитель юної Ірини був християнином і розповідав їй основи християнського вірування. Батько дівчини пробував відмовити її від християнства, але бачачи її непохитність, він і сам навернувся у християнську віру. Вважається, що свята Ірина своїми молитвами навернула у християнство близько 11 000 людей. Вона загинула внаслідок гонінь з боку влади Римської імперії. Свята загинула після жорстоких катуань, так і не зрікшись своєї віри.

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