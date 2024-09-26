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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Местами дожди и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Местами дожди и до 29° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 05:18  •  9087 просмотра

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В Украине 26 сентября ожидаются местами небольшие дожди и грозы, преимущественно на западе и в центре. Температура ночью 7-17°, днем 21-29°. На Киевщине возможен кратковременный дождь.

В Украине сегодня ожидаются местами небольшие дожди и грозы. Температура днем 21-29°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, 26 сентября в Винницкой, Житомирской и Киевской, ночью и в западных областях местами небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в западных, восточных, Сумской и Полтавской областях 7-12°; днем 21-26°, на юге страны до 29° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°).

В Киевской области

Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°, по Киеву ночью 14-16°, днем 23-25°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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