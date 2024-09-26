Місцями дощі і до 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
В Україні 26 вересня очікуються місцями невеликі дощі та грози, переважно на заході та в центрі. Температура вночі 7-17°, вдень 21-29°. На Київщині можливий короткочасний дощ.
В Україні сьогодні очікуються місцями невеликі дощі та грози. Температура вдень 21-29°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За даними синоптиків, 26 вересня у Вінницькій, Житомирській та Київській, вночі і в західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 12-17°, в західних, східних, Сумській та Полтавській областях 7-12°; вдень 21-26°, на півдні країни до 29° (в Карпатах вночі 5-10°, вдень 16-21°).
На Київщині
Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, по Києву вночі 14-16°, вдень 23-25°.