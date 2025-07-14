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Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что возможное введение США 30% тарифов «ударит в самое сердце» по экспорту ФРГ. Германия рассматривает контртарифы и координирует действия с лидерами ЕС для предотвращения этого.

Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вероятное введение президентом США Дональдом Трампом 30% тарифов "ударит в самое сердце" по экспорту крупнейшей экономики Европы. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

По словам Мерца, если это произойдет, правительству Германии, возможно, придется отложить часть своих мер в экономической политике.

Это омрачит все и ударит по немецкой экспортной индустрии в самое сердце

- сказал канцлер ФРГ.

Он отметил, что находится в тесной координации с другими лидерами ЕС, чтобы гарантировать, что тарифы такого масштаба не будут введены.

Для этого нужны две вещи: единство в Европейском Союзе и хорошие каналы коммуникации с американским президентом

- добавил Мерц.

На вопрос, поддерживает ли Германия контртарифы против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа". Канцлер сказал, что он интенсивно обсуждал этот вопрос в течение выходных как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также провел телефонный разговор с Трампом в пятницу.

"Мы хотим использовать это время сейчас, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно предан этому", - резюмировал Мерц.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики.

В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз продолжит работать над достижением торгового соглашения с США до 1 августа, но в то же время готов к пропорциональным контрмерам.

Торговое соглашение США-ЕС под угрозой срыва: Bloomberg узнал о камнях преткновения12.07.25, 02:23 • 6564 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Экономикаполитика
Европейская комиссия
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
Германия
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
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