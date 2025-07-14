Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»
Киев • УНН
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что возможное введение США 30% тарифов «ударит в самое сердце» по экспорту ФРГ. Германия рассматривает контртарифы и координирует действия с лидерами ЕС для предотвращения этого.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вероятное введение президентом США Дональдом Трампом 30% тарифов "ударит в самое сердце" по экспорту крупнейшей экономики Европы. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
По словам Мерца, если это произойдет, правительству Германии, возможно, придется отложить часть своих мер в экономической политике.
Это омрачит все и ударит по немецкой экспортной индустрии в самое сердце
Он отметил, что находится в тесной координации с другими лидерами ЕС, чтобы гарантировать, что тарифы такого масштаба не будут введены.
Для этого нужны две вещи: единство в Европейском Союзе и хорошие каналы коммуникации с американским президентом
На вопрос, поддерживает ли Германия контртарифы против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа". Канцлер сказал, что он интенсивно обсуждал этот вопрос в течение выходных как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также провел телефонный разговор с Трампом в пятницу.
"Мы хотим использовать это время сейчас, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно предан этому", - резюмировал Мерц.
Напомним
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики.
В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз продолжит работать над достижением торгового соглашения с США до 1 августа, но в то же время готов к пропорциональным контрмерам.
Торговое соглашение США-ЕС под угрозой срыва: Bloomberg узнал о камнях преткновения12.07.25, 02:23 • 6564 просмотра