Мерц: 30% тарифы Трампа ударят по немецкому экспорту «в самое сердце»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вероятное введение президентом США Дональдом Трампом 30% тарифов "ударит в самое сердце" по экспорту крупнейшей экономики Европы. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

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По словам Мерца, если это произойдет, правительству Германии, возможно, придется отложить часть своих мер в экономической политике.

Это омрачит все и ударит по немецкой экспортной индустрии в самое сердце - сказал канцлер ФРГ.

Он отметил, что находится в тесной координации с другими лидерами ЕС, чтобы гарантировать, что тарифы такого масштаба не будут введены.

Для этого нужны две вещи: единство в Европейском Союзе и хорошие каналы коммуникации с американским президентом - добавил Мерц.

На вопрос, поддерживает ли Германия контртарифы против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа". Канцлер сказал, что он интенсивно обсуждал этот вопрос в течение выходных как с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, так и с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также провел телефонный разговор с Трампом в пятницу.

"Мы хотим использовать это время сейчас, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно предан этому", - резюмировал Мерц.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа США вводят 30% пошлины на товары, импортируемые из Европейского Союза и Мексики.

В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз продолжит работать над достижением торгового соглашения с США до 1 августа, но в то же время готов к пропорциональным контрмерам.

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