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Мерц: 30% тарифи Трампа вразять німецький експорт "в саме серце"

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що можливе запровадження США 30% тарифів "вдарить в саме серце" по експорту ФРН. Німеччина розглядає контртарифи та координує дії з лідерами ЄС для запобігання цьому.

Мерц: 30% тарифи Трампа вразять німецький експорт "в саме серце"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ймовірне запровадження президентом США Дональдом Трампом 30% тарифів "вдарить в саме серце" по експорту найбільшої економіки Європи. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Деталі

За словами Мерца, якщо це станеться, уряду Німеччини, можливо, доведеться відкласти частину своїх заходів в економічній політиці.

Це затьмарить усе і вдарить по німецькій експортній індустрії в саме серце

- сказав канцлер ФРН.

Він зазначив, що перебуває у тісній координації з іншими лідерами ЄС, щоб гарантувати, що тарифи такого масштабу не будуть запроваджені.

Для цього потрібні дві речі: єдність у Європейському Союзі та хороші канали комунікації з американським президентом

- додав Мерц.

На запитання, чи підтримує Німеччина контртарифи проти США, Мерц відповів: "Так, але не раніше 1 серпня". Канцлер сказав, що він інтенсивно обговорював це питання протягом вихідних як з президентом Франції Емманюелем Макроном, так і з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також провів телефонну розмову з Трампом у п'ятницю.

"Ми хочемо використати цей час зараз, ці два з половиною тижні до серпня, щоб знайти рішення. Я справді відданий цьому", - резюмував Мерц.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики.

У відповідь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз продовжить працювати над досягненням торговельної угоди з США до 1 серпня, але водночас готовий до пропорційних контрзаходів.

Торговельна угода США-ЄС під загрозою зриву: Bloomberg дізнався про камені спотикання12.07.25, 02:23 • 6564 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейська комісія
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
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