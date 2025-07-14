Мерц: 30% тарифи Трампа вразять німецький експорт "в саме серце"
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що можливе запровадження США 30% тарифів "вдарить в саме серце" по експорту ФРН. Німеччина розглядає контртарифи та координує дії з лідерами ЄС для запобігання цьому.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ймовірне запровадження президентом США Дональдом Трампом 30% тарифів "вдарить в саме серце" по експорту найбільшої економіки Європи. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
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За словами Мерца, якщо це станеться, уряду Німеччини, можливо, доведеться відкласти частину своїх заходів в економічній політиці.
Це затьмарить усе і вдарить по німецькій експортній індустрії в саме серце
Він зазначив, що перебуває у тісній координації з іншими лідерами ЄС, щоб гарантувати, що тарифи такого масштабу не будуть запроваджені.
Для цього потрібні дві речі: єдність у Європейському Союзі та хороші канали комунікації з американським президентом
На запитання, чи підтримує Німеччина контртарифи проти США, Мерц відповів: "Так, але не раніше 1 серпня". Канцлер сказав, що він інтенсивно обговорював це питання протягом вихідних як з президентом Франції Емманюелем Макроном, так і з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також провів телефонну розмову з Трампом у п'ятницю.
"Ми хочемо використати цей час зараз, ці два з половиною тижні до серпня, щоб знайти рішення. Я справді відданий цьому", - резюмував Мерц.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що з 1 серпня США запроваджують 30% мита на товари, імпортовані з Європейського Союзу та Мексики.
У відповідь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз продовжить працювати над досягненням торговельної угоди з США до 1 серпня, але водночас готовий до пропорційних контрзаходів.
Торговельна угода США-ЄС під загрозою зриву: Bloomberg дізнався про камені спотикання12.07.25, 02:23 • 6564 перегляди