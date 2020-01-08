МАУ прекратила полеты в Тегеран

"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия.

По информации компании рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

Также компания обещает обнародовать списки пассажиров после уточнения информации кто из них находился на борту самолета.

Как сообщал УНН, длительное время авиакомпания МАУ не предоставляла никакой информации по катастрофе.

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Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. СМИ сообщают о 13 членах экипажа из Украины.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что МИД сейчас готовит списки пассажиров самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время.