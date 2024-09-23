Масштабный лесной пожар локализован в Харьковской области - ГСЧС

В Харьковской области локализован крупный лесной пожар на площади 1581 га. За неделю в регионе возник 561 пожар в природных экосистемах, из них 15 лесных, общей площадью более 2300 га. Об этом в понедельник во время брифинга сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов, пишет УНН.

Детали

«17 сентября возник пожар на территории Великоборского лесничества Изюмского района. 22 сентября в 13 часов этот пожар был локализован на площади 1581 га», - сообщил Астахов.

К пожаротушению, по его данным, привлечены 33 единицы техники и 103 спасателя Харьковского, Луганского и Полтавского гарнизонов ГСЧС, в том числе два пиротехнических расчета, подразделение местной пожарной охраны поселка Андреевка, пожарный поезд, 18 единиц техники и 36 работников лесного хозяйства. «Ликвидация этого пожара продолжается», - указал он.

По его словам, кроме этого, на Харьковщине сейчас продолжается ликвидация еще пяти лесных пожаров в Изюмском и Чугуевском районах.

Всего, по его информации, за неделю в природных экосистемах возник 561 пожар, из них 15 - это лесные. «Огнем уничтожена территория общей площадью более 2300 гектаров. В результате этих пожаров два человека получили ожоги. 39 пожаров были вызваны обстрелами российских захватчиков. Выжжено более 50 га травяного настила и хвойной подстилки», - отметил Астахов.

Масштабный лесной пожар в Донецкой области локализовали