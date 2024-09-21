Масштабный лесной пожар в Донецкой области локализовали

На Лиманщине в Донецкой области локализован лесной пожар площадью 800 га, продолжается тушение отдельных очагов тления, ведется круглосуточный мониторинг, сообщили в ГСЧС Украины в субботу в соцсетях, пишет УНН.

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"Донецкая область: спасатели локализовали масштабный лесной пожар на Лиманщине", - говорится в сообщении.

Как указано, пожарные локализовали масшатабный лесной пожар на территории Лиманской городской ТГ на площади 800 га.

"Сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, распространение огня не наблюдается. На месте продолжается круглосуточный мониторинг ситуации, чтобы предотвратить повторное возгорание", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлечено 137 спасателей и 35 единиц техники из Донецкой, Запорожской, Харьковской и Кировоградской областей.

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