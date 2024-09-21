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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабный лесной пожар в Донецкой области локализовали

Масштабный лесной пожар в Донецкой области локализовали

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 11:44  •  2327 просмотра

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На Лиманщине локализован лесной пожар площадью 800 га. 137 спасателей из 4 областей и 35 единиц техники задействованы в ликвидации отдельных очагов тления, ведется круглосуточный мониторинг.

На Лиманщине в Донецкой области локализован лесной пожар площадью 800 га, продолжается тушение отдельных очагов тления, ведется круглосуточный мониторинг, сообщили в ГСЧС Украины в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Донецкая область: спасатели локализовали масштабный лесной пожар на Лиманщине", - говорится в сообщении.

Как указано, пожарные локализовали масшатабный лесной пожар на территории Лиманской городской ТГ на площади 800 га.

"Сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, распространение огня не наблюдается. На месте продолжается круглосуточный мониторинг ситуации, чтобы предотвратить повторное возгорание", - сообщили в ГСЧС.

К ликвидации пожара привлечено 137 спасателей и 35 единиц техники из Донецкой, Запорожской, Харьковской и Кировоградской областей.

Ліси Лиманщини щоденно знищуються через обстріли зі сторони ворога26 мая 2024, 18:50 • 54641 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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