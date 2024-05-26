Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага

Вчера враг в очередной раз нанес удар по Лиманщине, в результате чего возникло несколько очагов пожара лесной подстилки. Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

К одному из мест попадания был направлен пиротехнический расчет ГСЧС Волынской области для разминирования территории и возможности обустройства минерализованных полос, а также ликвидации пожара спасателями. В ходе проведения работ личный состав попал под обстрел, к счастью никто не пострадал.

Почти 8 часов пожарные ликвидировали пожар на площади 13 га.

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Также в окрестностях поселка Дробышево спасатели совместно с сотрудниками лесничества локализовали низовой пожар на площади 45 га и создали минерализованные полосы для недопущения распространения пожара на жилую застройку населенного пункта. Во время проведения комплекса мероприятий враг также обстреливал пожарных, к счастью никто не пострадал.

В настоящее время угрозы распространения огня нет, проводится постоянный мониторинг ситуации.

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