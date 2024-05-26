Ліси Лиманщини щоденно знищуються через обстріли зі сторони ворога
Київ • УНН
Ворожі обстріли спричинили лісові пожежі в Лиманському районі, пожежники годинами гасили полум'я на площі 58 гектарів під ворожим вогнем.
Вчора ворог вкотре завдав удару по Лиманщині, внаслідок чого виникло декілька осередків пожежі лісової підстилки. Про це повідомили в ДСНС України, передає УНН.
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До одного із місць влучання був направлений піротехнічний розрахунок ДСНС Волинської області для розмінування території та можливості облаштування мінералізованих смуг, а також ліквідації пожежі рятувальниками. В ході проведення робіт особовий склад потрапив під обстріл, на щастя ніхто не постраждав.
Майже 8 годин вогнеборці ліквідовували пожежу на площі 13 га.
Доповнення
Також на околицях селища Дробишеве рятувальники спільно зі співробітниками лісництва локалізували низову пожежу на площі 45 га та створили мінералізовані смуги для недопущення розповсюдження пожежі на житлову забудову населеного пункту. Під час проведення комплексу заходів ворог також обстрілював вогнеборців, на щастя ніхто не постраждав.
На даний час загрози розповсюдження вогню немає, проводиться постійний моніторинг ситуації.
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