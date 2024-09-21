Масштабну лісову пожежу на Донеччині локалізували
Київ • УНН
На Лиманщині локалізовано лісову пожежу площею 800 га. 137 рятувальників з 4 областей та 35 одиниць техніки задіяні в ліквідації окремих осередків тління, ведеться цілодобовий моніторинг.
На Лиманщині у Донецькій області локалізовано лісову пожежу площею 800 га, триває гасіння окремих осередків тління, ведеться цілодобовий моніторинг, повідомили у ДСНС України у суботу у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"Донеччина: рятувальники локалізували масштабну лісову пожежу на Лиманщині", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, вогнеборці локалізували масшатабну лісову пожежу на території Лиманської міської ТГ на площі 800 га.
"Наразі триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки, розповсюдження вогню не спостерігається. На місці триває цілодобовий моніторинг ситуації, щоб запобігти повторному загорянню", - повідомили у ДСНС.
До ліквідації пожежі залучено 137 рятувальників та 35 одиниць техніки з Донецької, Запорізької, Харківської та Кіровоградської областей.
Ліси Лиманщини щоденно знищуються через обстріли зі сторони ворога26.05.24, 21:50 • 54830 переглядiв