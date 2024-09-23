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Масштабну лісову пожежу локалізовано на Харківщині - ДСНС

Масштабну лісову пожежу локалізовано на Харківщині - ДСНС

Київ • УНН

 • 15802 перегляди

У Харківській області локалізовано велику лісову пожежу на площі 1581 га. За тиждень в регіоні виникло 561 пожежа в природних екосистемах, з них 15 лісових, загальною площею понад 2300 га.

У Харківській області локалізовано велику лісову пожежу на площі 1581 га. За тиждень в регіоні виникла 561 пожежа в природних екосистемах, з них 15 лісових, загальною площею понад 2300 га. Про це у понеділок під час брифінг повідомив начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Артем Астахов, пише УНН.

Деталі

"17 вересня виникла пожежа на території Великобірського лісництва Ізюмського району. 22 вересня о 13 годині цю пожежу було локалізовано на площі 1581 га", - повідомив Астахов.

До пожежегасіння, за його даними, залучено 33 одиниці техніки та 103 рятувальника Харківського, Луганського та Полтавського гарнізонів ДСНС, у тому числі два піротехнічних розрахунки, підрозділ місцевої пожежної охорони селища Андріївка, пожежний потяг, 18 одиниць техніки та 36 працівників лісового господарства. "Ліквідація цієї пожежі триває", - вказав він.

З його слів, окрім цього, на Харківщині наразі триває ліквідація ще п'яти лісових пожеж в Ізюмському та Чугуївських районах.

Загалом, за його інформацією, за тиждень в природних екосистемах виникла 561 пожежа, з них 15 - це лісові. "Вогнем знищена територія загальною площею більше ніж 2300 гектарів. Внаслідок цих пожеж дві особи отримали опіки. 39 пожеж було спричинено обстрілами російських загарбників. Випалено більш ніж 50 га трав'яного настилу та хвойної підстилки", - зазначив Астахов.

Масштабну лісову пожежу на Донеччині локалізували21.09.24, 14:44 • 17333 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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