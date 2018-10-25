Массовая рассылка бомб в США: под прицелом оказались критики Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На днях в США произошла своеобразная "акция" - не менее восьми политикам, а также в офис телекомпании CNN в Нью-Йорке направили пакеты с самодельными бомбами от неизвестных адресатов. Ни одно из устройств не взорвалось, однако ФБР начало расследование по этому делу. Среди получателей были бывший оппонент американского президента Дональда Трампа по избирательной гонке Хиллари Клинтон и его предшественник Барак Обама, оба - представители Демократической партии. Как и остальные адресаты, эти политики часто подвергают критике политику действующего главы Белого дома. Кто еще из американских политиков получил бомбы и как на это реагирует власть, предлагает пересмотреть УНН.
Сам Трамп, реагируя на события последних дней, призвал всех демонстрировать большую цивилизованность в политике и пообещал "серьезное расследование".
Как отмечает ВВС, комментарии главы Белого дома многие расценили, как лицемерие - ввиду того, что сам он "часто использует язык ненависти, когда критикует оппонентов и СМИ".
Кто получил взрывные устройства
Подозрительные пакеты были или направлены, или адресованы: Бараку Обаме, Хиллари Клинтон, двум женщинам-конгрессменам от Демократической партии, включая представителя конгресса США, демократа Дебби Вассерман-Шульц, бывшему генпрокурору времен Обамы Эрику Холдеру, губернатору Нью Йорка Эндрю Куомо, экс-главе ЦРУ Джону Бреннану и в офис CNN в Нью-Йорке. Информация же о рассылке бомб появилась в понедельник, 22 октября, когда опасный пакет был доставлен домой к миллиардеру и филантропу, который активно участвует в политике, Джорджу Соросу в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.
Также сообщалось о пакете, отправленному бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ФБР.
Какая реакция власти
После серии полученных пакетов с похожими на взрывчатку устройствами ФБР ищет подозреваемых. Бюро попросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в рассылке по почте самодельных взрывных устройств.
"Это расследование имеет наивысший приоритет для ФБР", - подчеркивается в распространенном в среду письменном заявлении директора ведомства Кристофера Рэя. По его словам, ФБР направило на раскрытие этого преступления "всю мощь своих ресурсов".
В среду, 24 октября, задержать преступников призвал и президент США. В то же время он попросил американские медиа прекратить сеять вражду.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который получил устройство в своем офисе на Макнхеттени, заявил, что, вероятно, рассылка взрывных устройств Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку Обаме и другим политикам, имеет политические мотивы.
Его мнение подтвердил и бывший директор ЦРУ Джон Бреннан, которому также предназначалось одно из взрывных устройств. По его словам, рассылка почтой самодельных взрывных устройств стала свидетельством того, что события в США развиваются по опасному сценарию.
Президент телекомпании CNN Джефф Закер после того, как в здание штаб-квартиры корпорации Time Warner в центре Манхэттена, где также располагается редакция CNN, также пришла посылка с самодельным взрывным устройством, заявил, что президент США Дональд Трамп и Белый дом слишком активно критикуют средства массовой информации и не осознают, к чему это может привести.