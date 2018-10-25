Массовая рассылка бомб в США: под прицелом оказались критики Трампа

КИЕВ. 25 октября. УНН. На днях в США произошла своеобразная "акция" - не менее восьми политикам, а также в офис телекомпании CNN в Нью-Йорке направили пакеты с самодельными бомбами от неизвестных адресатов. Ни одно из устройств не взорвалось, однако ФБР начало расследование по этому делу. Среди получателей были бывший оппонент американского президента Дональда Трампа по избирательной гонке Хиллари Клинтон и его предшественник Барак Обама, оба - представители Демократической партии. Как и остальные адресаты, эти политики часто подвергают критике политику действующего главы Белого дома. Кто еще из американских политиков получил бомбы и как на это реагирует власть, предлагает пересмотреть УНН.