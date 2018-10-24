В домі Гілларі та Білла Клінтон знайшли вибуховий пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Правоохоронці знайшли вибуховий пристрій в домі подружжя екс-держсекретаря та колишнього кандидата в президенти США Гілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона. Про це у середу повідомило видання AP, передає УНН.
"Бомба виявлена вдома Гілларі і Білла Клінтона в передмісті Нью-Йорка", - пише видання.
Як повідомляв УНН, напередодні невідомий заклав бомбу біля будинку відомого американського фінансиста угорсько-єврейського походження, мецената, філософа Джорджа Сороса в окрузі Уестчестер штату Нью-Йорк.
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Вибуховий пристрій був закладений у поштову скриньку будинку мільярдера.