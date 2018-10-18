У Києві спрацював вибуховий пристрій, поранено чоловіка

"Столичні поліцейські отримали інформацію, що на вулиці Набережно-Корчуватська вибухнув невідомий предмет, у результаті чого потерпілий отримав травми", - йдеться у повідомленні.



У поліції зазначили, що за попередніми даними вибух стався у результаті необережного поводження з небезпечним саморобним предметом. Чоловіка з травмами тіла госпіталізували.



На цей час на місці продовжують працювати поліцейські. Вони встановлюють всі причини та обставини події з метою надання їй правової кваліфікації.



Нагадаємо, сьогодні у Херсоні чоловік знайшов під бампером власного автомобіля предмет, зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій.



Нагадаємо, у селі Випасне Одеської області місцевому депутату сільради підірвали автомобіль.