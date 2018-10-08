На Одещині депутату підірвали автомобіль

Вибух стався уночі, коли вся родина відпочивала. У результаті вибуху згорів салон автомобіля та вибило скло у вікнах будинку.

За припущенням постраждалих, невідомі заклали в автомобіль гранату, яка повинна була вибухнути під час відкриття дверей. Однак вибуховий пристрій спрацював раніше. Депутат і секретар Мологівської сільської ради Олена Драгомощенко пов'язує вибух із скандальним питанням водопостачання села.

"На території села Випасне свердловини знаходяться в оренді у приватного підприємця, який встановлює вартість водовідведення. У той же час сільська рада прийняла рішення про оплату за воду в сумі 10 гривень за кубометр, що не влаштовує місцевого орендаря свердловин", – розказала Драгомощенко.

У поліції за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"У результаті вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці розглядають кілька версій вчинення вказаного правопорушення та проводять всі необхідні розшукові заходи щодо встановлення причетних до нього осіб", – повідомив начальник Білгород-Дністровського відділу поліції Євген Орлов.

Слідство триває.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси під час зупинки на світлофорі зловмисники вночі розстріляли автомобіль і зникли з місця події. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у нічній стрілянині.