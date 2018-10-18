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У центрі Херсона під авто знайшли схожий на вибухівку предмет

У центрі Херсона під авто знайшли схожий на вибухівку предмет

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні у Херсоні чоловік знайшов під бампером власного автомобіля предмет, зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Сьогодні на лінію "102" надійшло повідомлення від чоловіка, що об 11:20 він вийшов з нещодавно орендованої квартири по проспекту Ушакова і направився в бік свого автомобіля. З-під бампера він помітив пакет з дротами і одразу зателефонував в поліцію", – йдеться в повідомленні.

Фахівці вибухотехнічної служби вилучили з-під бампера предмет, який зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій. Вилучений предмет деактивували і направили на експертизу.

Відкриті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.115 "Умисне вбивство" та ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами".

Нагадаємо, у селі Випасне Одеської області місцевому депутату сільради підірвали автомобіль.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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