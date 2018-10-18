У центрі Херсона під авто знайшли схожий на вибухівку предмет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Сьогодні у Херсоні чоловік знайшов під бампером власного автомобіля предмет, зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Сьогодні на лінію "102" надійшло повідомлення від чоловіка, що об 11:20 він вийшов з нещодавно орендованої квартири по проспекту Ушакова і направився в бік свого автомобіля. З-під бампера він помітив пакет з дротами і одразу зателефонував в поліцію", – йдеться в повідомленні.
Фахівці вибухотехнічної служби вилучили з-під бампера предмет, який зовні схожий на саморобний вибуховий пристрій. Вилучений предмет деактивували і направили на експертизу.
Відкриті кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст.115 "Умисне вбивство" та ст.263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховимиречовинами".
Нагадаємо, у селі Випасне Одеської області місцевому депутату сільради підірвали автомобіль.