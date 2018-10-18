В центре Херсона под авто нашли похожий на взрывчатку предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Сегодня в Херсоне мужчина нашел под бампером собственного автомобиля предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.
"Сегодня на линию "102" поступило сообщение от мужчины, что в 11:20 он вышел из недавно арендованной квартиры по проспекту Ушакова и направился в сторону своего автомобиля. Из-под бампера он заметил пакет с проводами и сразу позвонил в полицию", – говорится в сообщении.
Специалисты взрывотехнической службы изъяли из-под бампера предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство. Изъятый предмет деактивировали и направили на экспертизу.
Открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.115 "Умышленное убийство" и ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или вибуховимиречовинамы".
Напомним, в селе Выпасное Одесской области местному депутату сельсовета взорвали автомобиль.