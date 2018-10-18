В центре Херсона под авто нашли похожий на взрывчатку предмет

"Сегодня на линию "102" поступило сообщение от мужчины, что в 11:20 он вышел из недавно арендованной квартиры по проспекту Ушакова и направился в сторону своего автомобиля. Из-под бампера он заметил пакет с проводами и сразу позвонил в полицию", – говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнической службы изъяли из-под бампера предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство. Изъятый ​​предмет деактивировали и направили на экспертизу.

Открыты уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.115 "Умышленное убийство" и ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или вибуховимиречовинамы".

Напомним, в селе Выпасное Одесской области местному депутату сельсовета взорвали автомобиль.



