В Киеве сработало взрывное устройство, ранен мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В результате неосторожного обращения с неустановленным взрывным устройством в Киеве получил ранения человек. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в г. Киеве, передает УНН.
"Столичные полицейские получили информацию, что на улице Набережно-Корчеватская взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадавший получил травмы", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что по предварительным данным взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным самодельным предметом. Мужчину с травмами тела госпитализировали.
В настоящее время на месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают все причины и обстоятельства происшествия с целью определения правовой квалификации.
Напомним, сегодня в Херсоне мужчина нашел под бампером своего автомобиля предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство.
Напомним, в селе Выпасное Одесской области местному депутату сельсовета взорвали автомобиль.