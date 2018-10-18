В Киеве сработало взрывное устройство, ранен мужчина

"Столичные полицейские получили информацию, что на улице Набережно-Корчеватская взорвался неизвестный предмет, в результате чего пострадавший получил травмы", - говорится в сообщении.



В полиции отметили, что по предварительным данным взрыв произошел в результате неосторожного обращения с опасным самодельным предметом. Мужчину с травмами тела госпитализировали.



В настоящее время на месте продолжают работать полицейские. Они устанавливают все причины и обстоятельства происшествия с целью определения правовой квалификации.



Напомним, сегодня в Херсоне мужчина нашел под бампером своего автомобиля предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство.



Напомним, в селе Выпасное Одесской области местному депутату сельсовета взорвали автомобиль.