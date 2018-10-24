В доме Хиллари и Билла Клинтон нашли взрывное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Правоохранители нашли взрывное устройство в доме супругов экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона. Об этом в среду сообщило издание AP, передает УНН.
"Бомба обнаружена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка", - пишет издание.
Как сообщал УНН, накануне неизвестный заложил бомбу у дома известного американского финансиста венгерско-еврейского происхождения, мецената, философа Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк.
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Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера.