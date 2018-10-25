Губернатор штату Нью-Йорк назвав мотив відправників бомб політикам

Куомо відповів, що до таких попередніх висновків прийшли слідчі, які ведуть справу про посилки з бомбами. “Я вважаю, що це попередження всім політикам, кандидатам на виборах і американцям. У нас можуть бути політичні відмінності, у нас вони завжди були. Це те, що робить Америку Америкою”, — сказав губернатор. Він закликав показувати свої політичні відмінності “цивілізовано” і уникати “агресії” і “гніву”.

Президент США Дональд Трамп заявив, що винних у відправці таких посилок знайдуть. Також американський лідер закликав всіх об’єднатися і послати “один чіткий і рішучий сигнал про те, що актам погроз або політичного насильства немає місця в Сполучених Штатах Америки”. За його словами, для того, щоб знайти винуватців американський уряд не шкодуватиме ресурсів і фінансів.

Як повідомляв УНН, голова CNN пов’язав інциденти з посилками і критику Білого дому на адресу ЗМІ.