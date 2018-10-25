Губернатор штата Нью-Йорк назвал мотив отправителей бомб политикам

Куомо ответил, что к таким предварительным выводам пришли следователи, которые ведут дело о посылках с бомбами. “Я считаю, что это предупреждение всем политикам, кандидатам на выборах и американцам. У нас могут быть политические различия, у нас они всегда были. Это то, что делает Америку Америкой”, — сказал губернатор. Он призвал показывать свои политические различия “цивилизованно” и избегать “агрессии” и “гнева”.

Президент США Дональд Трамп заявил, что виновных в отправке таких посылок найдут. Также американский лидер призвал всех объединиться и послать “один четкий и решительный сигнал о том, что актам угроз или политического насилия нет места в Соединенных Штатах Америки”. По его словам, для того, чтобы найти виновников американское правительство не будет жалеть ресурсов и финансов.

Как сообщал УНН, председатель CNN связал инциденты с посылками и критику Белого дома в адрес СМИ.