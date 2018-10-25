Голова CNN пов'язав інциденти з посилками і критику Білого дому на адресу ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент телекомпанії CNN Джефф Закер вважає, що президент США Дональд Трамп і Білий дім занадто активно критикують засоби масової інформації і не усвідомлюють, до чого це може привести. Про це йдеться в заяві Закері, опублікованій в середу, після того, як в будівлю штаб-квартири корпорації Time Warner в центрі Манхеттена, де також розташовується редакція CNN, надійшла посилка з саморобним вибуховим пристроєм, інформує УНН.

“У Білому домі має місце неповне розуміння серйозності триваючих атак на ЗМІ. Президент і особливо прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повинні усвідомлювати, що слова мають значення. До сих пір вони не демонстрували, що розуміють це”, — вказав Закер. Трамп раніше не раз виступав з критикою CNN і ряду інших ЗМІ.

До теперішнього часу штаб-квартира Time Warner і редакція CNN знову відкриті після евакуації. “Поліцейське управління Нью-Йорка завершило перевірку, і тепер можна безпечно повернутися в будівлю”, — йдеться в повідомленні, розісланому Закері співробітникам телекомпанії. CNN розмістила його на своєму сайті.

Як повідомляв УНН, у посилок з саморобними бомбами, які були відправлені мільярдерові Джорджу Соросу, колишньому президенту Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гіларі Клінтон і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той же відправник.

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