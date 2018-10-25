Голова CNN пов'язав інциденти з посилками і критику Білого дому на адресу ЗМІ

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент телекомпанії CNN Джефф Закер вважає, що президент США Дональд Трамп і Білий дім занадто активно критикують засоби масової інформації і не усвідомлюють, до чого це може привести. Про це йдеться в заяві Закері, опублікованій в середу, після того, як в будівлю штаб-квартири корпорації Time Warner в центрі Манхеттена, де також розташовується редакція CNN, надійшла посилка з саморобним вибуховим пристроєм, інформує УНН.