Поліція Нью-Йорка: у посилок з бомбами Соросу, Клінтон, Обамі і CNN один відправник
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У посилок з саморобними бомбами, які були відправлені мільярдерові Джорджу Соросу, колишньому президенту Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гіларі Клінтон і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той же відправник. Про це заявив голова відділення по боротьбі з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press та The New York Times.
У всіх випадках це були примітивні саморобні вибухові пристрої.
Поліція Нью-Йорка не згадала, чи стосується це посилок, відправлених в інші міста. Джерела CNN говорять про зв’язок між посилками Обамі і Клінтон і пакетом, який призначався колишньому генпрокурору Еріку Холдеру і прийшов в офіс конгресмена Деббі Вассерман Шульц у Флориді: у всіх трьох випадках адреса Вассерман Шульц був вказаний як зворотній.
У середу, 24 жовтня, Секретна служба повідомила, що в поштових відправленнях, адресованих Хілларі Клінтон і Бараку Обамі, були виявлені вибухові речовини. Посилка Обамі була відправлена на адресу його дому у Вашингтоні, а посилка Клінтон — в її будинок в Чаппакуа, передмісті Нью-Йорка. У повідомленні Секретної служби підкреслюється, що ні Обама, ні Клінтон не були в небезпеці. Підозрілі предмети були виявлені під час стандартних процедур з перевірки пошти спеціально навченими співробітниками.
Відразу після цього стало відомо, що аналогічні вибухові пристрої були відправлені і за іншими адресами. Зокрема, підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента (офіційно Секретна Служба пізніше це спростувала). Після цього ще одна бомба була виявлена в поштовій кореспонденції в “Тайм-Уорнер-Центр” в Нью-Йорку, де знаходиться редакція CNN. Пізніше стало відомо, що посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який виступає на CNN в якості політичного експерта. Частину будівлі евакуювали; поліція підтвердила, що в посилці був вибуховий пристрій, а також білий порошок.