Поліція Нью-Йорка: у посилок з бомбами Соросу, Клінтон, Обамі і CNN один відправник

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У посилок з саморобними бомбами, які були відправлені мільярдерові Джорджу Соросу, колишньому президенту Бараку Обамі, колишньому державному секретарю Гіларі Клінтон і на телеканал CNN, швидше за все, був один і той же відправник. Про це заявив голова відділення по боротьбі з тероризмом поліції Нью-Йорка Джон Міллер, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press та The New York Times.