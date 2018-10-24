Поліція Нью-Йорка: у посилок з бомбами Соросу, Клінтон, Обамі і CNN один відправник

У всіх випадках це були примітивні саморобні вибухові пристрої.

Поліція Нью-Йорка не згадала, чи стосується це посилок, відправлених в інші міста. Джерела CNN говорять про зв’язок між посилками Обамі і Клінтон і пакетом, який призначався колишньому генпрокурору Еріку Холдеру і прийшов в офіс конгресмена Деббі Вассерман Шульц у Флориді: у всіх трьох випадках адреса Вассерман Шульц був вказаний як зворотній.

У середу, 24 жовтня, Секретна служба повідомила, що в поштових відправленнях, адресованих Хілларі Клінтон і Бараку Обамі, були виявлені вибухові речовини. Посилка Обамі була відправлена на адресу його дому у Вашингтоні, а посилка Клінтон — в її будинок в Чаппакуа, передмісті Нью-Йорка. У повідомленні Секретної служби підкреслюється, що ні Обама, ні Клінтон не були в небезпеці. Підозрілі предмети були виявлені під час стандартних процедур з перевірки пошти спеціально навченими співробітниками.

Відразу після цього стало відомо, що аналогічні вибухові пристрої були відправлені і за іншими адресами. Зокрема, підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента (офіційно Секретна Служба пізніше це спростувала). Після цього ще одна бомба була виявлена ​​в поштовій кореспонденції в “Тайм-Уорнер-Центр” в Нью-Йорку, де знаходиться редакція CNN. Пізніше стало відомо, що посилка призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який виступає на CNN в якості політичного експерта. Частину будівлі евакуювали; поліція підтвердила, що в посилці був вибуховий пристрій, а також білий порошок.