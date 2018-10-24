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Полиция Нью-Йорка: у посылок с бомбами Соросу, Клинтон, Обаме и CNN один отправитель

Полиция Нью-Йорка: у посылок с бомбами Соросу, Клинтон, Обаме и CNN один отправитель

Киев  •  УНН

 • 11402 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. У посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель. Об этом заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и The New York Times.

Во всех случаях это были примитивные самодельные взрывные устройства.

Полиция Нью-Йорка не упомянула, касается ли это посылок, отправленных в другие города. Источники CNN говорят о связи между посылками Обаме и Клинтон и пакетом, который предназначался бывшему генпрокурору Эрику Холдеру и пришел в офис конгрессмена Дэбби Вассерман Шульц во Флориде: во всех трех случаях адрес Вассерман Шульц был указан как обратный.

В среду, 24 октября, Секретная служба сообщила, что в почтовых отправлениях, адресованных Хиллари Клинтон и Бараку Обаме, были обнаружены взрывчатые вещества. Посылка Обаме была отправлена на адрес его дома в Вашингтоне, а посылка Клинтон — в ее дом в Чаппакуа, пригороде Нью-Йорка. В сообщении Секретной службы подчеркивается, что ни Обама, ни Клинтон не были в опасности. Подозрительные предметы были обнаружены во время стандартных процедур по проверке почты специально обученными сотрудниками.

Сразу после этого стало известно, что аналогичные взрывные устройства были отправлены и по другим адресам. В частности, подозрительную посылку перехватили на военной базе в округе Колумбия, где сортируется почта для администрации президента (официально Секретная Служба позже это опровергла). После этого еще одна бомба была обнаружена в почтовой корреспонденции в “Тайм-Уорнер-Центр” в Нью-Йорке, где находится редакция CNN. Позже стало известно, что посылка предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на CNN в качестве политического эксперта. Часть здания эвакуировали; полиция подтвердила, что в посылке взрывное устройство, а также белый порошок.

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