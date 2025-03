Полиция Нью-Йорка: у посылок с бомбами Соросу, Клинтон, Обаме и CNN один отправитель

КИЕВ. 24 октября. УНН. У посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и на телеканал CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель. Об этом заявил глава отделения по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка Джон Миллер, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press и The New York Times.