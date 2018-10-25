Председатель CNN связал инциденты с посылками и критику Белого дома в адрес СМИ

“В Белом доме имеет место неполное понимание серьезности продолжающихся атак на СМИ. Президент и в особенности пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс должны осознавать, что слова имеют значение. До сих пор они не демонстрировали, что понимают это”, — указал Закер. Трамп ранее не раз выступал с критикой CNN и ряда других СМИ.

К настоящему времени штаб-квартира Time Warner и редакция CNN вновь открыты после эвакуации. “Полицейское управление Нью-Йорка завершило проверку, и теперь можно безопасно вернуться в здание”, — говорится в сообщении, разосланном Закером сотрудникам телекомпании. CNN разместила его на своем сайте.

Как сообщал УНН, у посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и телеканал CNN, скорее всего, был один и тот же отправитель.