Масова розсилка бомб у США: під прицілом опинилися критики Трампа

Сам Трамп, реагуючи на події останніх днів, закликав усіх демонструвати більшу цивілізованість в політиці і пообіцяв "серйозне розслідування".

Як зазначає ВВС, коментарі голови Білого дому багато хто розцінив, як лицемірство - з огляду на те, що сам він "часто використовує мову ненависті, коли критикує опонентів та ЗМІ".

Хто отримав невідомі пристрої

Підозрілі пакети були або надіслані, або адресовані: Бараку Обамі, Хіларі Клінтон, двом жінкам-конгресменам від Демократичної партії, включно із представником конгресу США, демократом Деббі Вассерман-Шульц, колишньому генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, губернатору Нью-Йорка Ендрю Куомо, екс-голові ЦРУ Джону Бреннану та в офіс CNN у Нью-Йорку. Інформація ж про розсилку бомб з'явилася у понеділок, 22 жовтня, коли небезпечний пакунок був доставлений додому мільярдера і філантропа, який бере активну участь у політиці, Джорджа Сороса в окрузі Уестчестер штату Нью-Йорк.

Також повідомлялося про пакунок, відправлений колишньому віце-президенту США Джо Байдену. Наразі цю інформацію перевіряють співробітники ФБР.

Яка реакція влади

Після серії отриманих пакунків із схожими на вибухівку пристроями ФБР шукає підозрюваних. Бюро попросило американських громадян про допомогу у встановленні особи винного у розсилці поштою саморобних вибухових пристроїв.

“Це розслідування має найвищий пріоритет для ФБР”, — підкреслюється в поширеній у середу письмовій заяві директора відомства Крістофера Рея. За його словами, ФБР спрямувало на розкриття цього злочину “всю міць своїх ресурсів”.

У середу, 24 жовтня, затримати злочинців закликав і президент США. Водночас він попросив американські медіа припинити сіяти ворожнечу.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, який отримав пристрій у своєму офісі на Макнхеттені, заявив, що, імовірно, розсилка вибухових пристроїв Біллу і Хілларі Клінтон, Бараку Обамі і іншим політикам, має політичні мотиви.

Його думку підтвердив і колишній директор ЦРУ Джон Бреннан, якому також призначався один з вибухових пристроїв. За його словами, розсилка поштою саморобних вибухових пристроїв стала свідченням того, що події в США розвиваються за небезпечним сценарієм.

Президент телекомпанії CNN Джефф Закер після того, як в будівлю штаб-квартири корпорації Time Warner в центрі Манхеттена, де також розташовується редакція CNN, також надійшла посилка з саморобним вибуховим пристроєм заявив, що президент США Дональд Трамп і Білий дім занадто активно критикують засоби масової інформації і не усвідомлюють, до чого це може привести.